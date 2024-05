Con poder o fuerza

La fuerza siempre se mueve contra algo, crea resistencia, ataca, defiende, agota, y puede enfermar o matar. En la fuerza siempre hay un ganador y un perdedor. La fuerza destruye, juzga, saca al individuo de su enfoque personal.

El poder sustenta la vida, el poder transforma recurriendo al potencial de cada cual para crear algo. El poder nace desde dentro y enfoca al individuo en sus habilidades, intenciones, posibilidades, estrategias y acciones.

Vi el segundo debate de los candidatos a la presidencia de la república y siguen contendiendo desde la FUERZA, con trancazos de unos a otros, en vez de enfocarse en el poder de propuestas y maneras de lograrlas desde y con el equipo que representan.

Los mexicanos queremos ver el PODER de las ideas de cada candidato, oír sus propuestas, la verdad en la que se sustentan, no queremos oír fantasías como si ellos fueran magos y las harían realidad en un abrir y cerrar de ojos, queremos oír un plan donde nos involucren a los ciudadanos para un resultado posible desde el poder de la unidad y realidad de México.

En política México está lleno de pecados, y éstos no solo abarcan a los que nos han representado en puestos públicos, los mexicanos nos hemos visto tibios en tolerancia, dejados, acostumbrados a mandos descarados y corruptos.

Imaginen la condición en la que se reciben administraciones que sobresalieron por sus corruptelas, hasta el más bien intencionado tendrá que ensuciarse las manos para “componer” lo que pueda en el tiempo que tiene ¿Quién dejó el marranero? ¡TODO el país! Así que cuando estos actuales candidatos mencionan lo corrupto, se están mencionando a ellos mismos y a todos nosotros. Señoras y señores para cambiar costumbres hay que aceptar participaciones ¡Hasta los que se sienten al margen porque no hacen NADA también participan con su no participación! Y ustedes dirán ¡Qué le pasa a esta señora que nos culpa a todos incluyéndose ella! Me pasa que soy realista y no me puedo sentir ajena a resultados que se dan no por uno, ni diez, ni mil, sino por todos.

Un servidor público que ama el cargo desde su propósito de servir al país sabe y usa la inteligencia para elegir la opción viable en los momentos de urgencia. En México traemos una cantaleta constante que ataca al gobierno, pero sin duda cada país tiene el gobierno que merece. ¿Acaso el gobierno actual congrega, une, dice la verdad?

Lo que he visto en los debates es una lucha libre de a ver quién cae más feo ante una revelación falsa o verdadera de corrupción e ineficiencia, con una posterior e inútil pérdida de tiempo al querer desmentir lo que dice uno del otro.

Los debates que hemos presenciado se han salido de su principal propósito: que conozcamos a los que contienden, pero por ellos mismos, no por lo que se dicen entre sí. Solamente veamos la situación del país y desde ahí apreciaremos donde salen las mentiras, analicemos las intensiones de descalificar a alguien y la falta de bases en la calumnia. El país habla por sí solo, el mando actual desde su candidata oficial no puede tapar el sol con un dedo, México el día de hoy está en manos de intenciones socialistas-comunistas, modelos que no funcionan ni aquí ni en ningún lugar. No entremos a la fuerza, encontremos el poder que tenemos para definir un destino de libertad, democracia y paz. Hoy por hoy el poder del voto.

ROBERTA CORTAZAR B.