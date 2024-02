Sólo amigos

Yo tengo un solo amigo varón fuera de mi familia: el Chato, y se convirtió en mi único amigo cuando un día le hice una propuesta decorosa: ¿Chato quieres ser mi amigo? Pues eres el amigo ideal, estás felizmente casado y la relación que podemos entablar no tiene nada que ver con una relación de pareja, simplemente quiero tener un amigo al que le pueda escuchar su visión masculina, aparte de las que escucho de mi hijo y mi hermano, quiero una opinión sin la influencia del parentesco. El Chato caballerosamente me dijo que sí, pero con un pero. Roberta si un día tocas un tema incómodo para mí, te paso a mi mujer para que hables con ella. Y yo le dije ¡Ah no! yo lo que quiero es tu opinión masculina. Nos reímos un rato y aunque lo vea poco, oficialmente es mi único amigo fuera de la familia.

En las relaciones de pareja puede surgir la mejor amistad, pero muchas veces, aunque se esté con una persona en ese acuerdo o matrimonio, no habrá la conexión necesaria para lograrla si existe la mentira y la infidelidad.

Estuve desde kínder hasta preparatoria en escuelas de puras mujeres, con solo un lapso de un semestre de prepa mixta, pero me regresé a la escuela anterior donde no había hombres ¡Literal me sentía incómoda e insegura con ellos! Luego en mis dos años de carrera huía de situaciones masculinas todo el tiempo.

De chica tuve noviecillos como todas las niñas, de esos que te la cantaban y no los volvías a ver. Luego en secundaria empecé de novia con el que me casé, teniendo otra relación intermedia que no duró mucho.

Con mis hijas soy testigo de lo sano que es que las mujeres tengan amigos hombres y hablo de amistades que nada tienen que ver con ser novios, simplemente AMIGOS.

Para mí fue super dañino estar en escuelas de puras mujeres, los hombres se convirtieron en criaturas alejadas de mi realidad. El morbo de las diferencias me intimidó y teniendo en aquella época un carácter muy introvertido, empeoró la posibilidad de relacionarme SANAMENTE con ellos.

Me pregunto hoy ¿Cuáles son las ventajas de tener separados a hombres y mujeres en las escuelas? ¿No es más sano que se relacionen desde chicos para tener más referencia en las diferencias y verlas naturalmente?

Hace poco hablé con un conocido de la juventud, me acordé de él pues cuando murió mi hermano Oscar tuvo el detalle de llamarme para darme el pésame, oí su voz después de 35 años y hace casi 50 años que no lo veo, porque vive fuera de la ciudad, pero hace poco platicamos por teléfono y nos reímos acordándonos del pasado y compartimos lo que fue de nuestras vidas hasta la fecha. Él tiene su pareja y es feliz, lo cual me dio gusto escuchar. Luego salí a comer con otro conocido de mi infancia y adolescencia, pero algo pasó que no vi la posibilidad de entablar una simple amistad ¿Me congelé como en mi adolescencia? No lo sé, jajaja, pero seguiré dándome la oportunidad.

Tengo muchas queridísimas AMIGAS ¡Eso sí se me da! las disfruto, las quiero y con muchas puedo desnudar el alma.

Muchas veces me pregunto ¿Será imposible que tenga otro amigo además del Chato? Jajaja.

El paso de conocido a amigo es grande, amigo es alguien con el que puedes hablar de todo y confiar, porque la conexión tiene que ver con el alma y sí, si se puede, lo veo con mis hijos y otras personas que tienen tanto amigas como amigos íntimos y muy queridos.

Esta es una reflexión cargada de experiencia personal ¿Tú qué opinas? ¿Debemos separar a mujeres y hombres en la educación? ¿Por qué? ¿Para qué? ¡Para mí fue terrible!