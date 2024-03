El fenómeno 20-80

Muchas veces tenemos en nuestras manos el 80% de ALGO, pero por distracciones del ego o ignorancia nos seduce un 20% que se presenta novedoso y lo tomamos dejando a la deriva el 80 con su gran porcentaje y beneficios. ¡Les suena! Una pérdida brutal. En el momento ese 20 nos arrastra, hasta que un día vemos con nostalgia y tristeza el 80 que se nos fue.

México hoy está ante un 80-20.

En este país podemos incluir en el 80% a la DEMOCRACIA y la libertad, pero, en el 20% restante hay un poder turbio, que se vale de distracciones y confrontaciones para elevar la figura imposible de un mesías terrenal, un título paternalista que necesita de súbditos y no de colaboradores.

En cuestión de verdad en la actual administración solo les alcanza para un 20% porque la bandera de honestidad está a media asta, como un símbolo que quedó en la expectativa de una nueva era.

Ahorita México está en medio de la corriente, y hace falta que nos orillemos para sacudirnos partidismos y mirar las posibilidades desde una perspectiva amplia y real.

No hemos tenido gobiernos ideales, porque simplemente no existen, pero dentro de esa imperfección del sistema, tenemos que reconocer a líderes que han sacudido a México con sus acciones y ejemplos y que desde su plataforma inspiraron a tener un país más justo y ordenado. A mí me inspiró el Maquío (Manuel Clouthier), Francisco Barrio, Colosio. Cuando ganó Fox celebré la transición, admiro a Ernesto Cedillo y hay muchos más, personajes dignos de reconocerles su participación en el avance positivo del país, personas a las que les fue imposible cambiar todo, pero que además de sus logros sembraron la posibilidad de construir un México unido y justo.

El gobierno federal actual, es un reflejo de venganzas, de amenazas, de división, de improvisaciones, un gobierno que en la prepotencia se burla, porque ya visualiza una permanencia donde nadie pueda retarlo ¿Y quién le puede dar esa permanencia? ¡NOSOTROS! ¡AGUAS!

¿Quién puede unir nuevamente a los mexicanos?

México adolece de partiditis aguditis ¡Demasiados partidos políticos! la cantidad de éstos es un circo, no sé en que momento se forjaron tantos frentes, suprimir estos satélites que orbitan alrededor de los de mayor peso es una tarea importante.

Hoy por azares del destino se nos presenta una mujer: Xochitl, una mexicana que conoce los peldaños de la pirámide democrática en carne propia, un ejemplo de tenacidad, una inspiración para saber que el que se lo propone mejora su calidad de vida. México hoy necesita de un mando femenino ¡Y quien mejor que esta mujer! ¿Por qué una mujer? Porque hemos llegado a un límite político en muchas cuestiones y para limpiar algo se requiere un cambio de fondo ¿Por qué surgen dos mujeres aspirantes? No es casualidad, el destino lo aclama. Y la diferencia entre las dos que contienden, es que una pertenece a la transformación de cuarta y la otra nos quiere sacar de ella.

La estabilidad del país está en nuestras manos, el 80% en beneficios está cargado de esos líderes que ya no fungen públicamente en el poder, pero están como punta de lanza para seguir avanzando, sus ideales laten ¡No los dejemos morir! Un gobierno puede tener miles de fallas, pero la única que no se vale es promover la desunión en el país.

ROBERTA CORTAZAR B.