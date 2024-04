La conciencia (sin S) sólo alcanza para apreciar ese camión bendito y oportuno que pasa a recoger nuestro cochinero cada tercer día, si es que somos de los consentidos ¡Qué alivio cuando ese montón que se junta en una revoltura mal educada en gigantes bolsas negras y enormes botes ya está fuera de la vista! Pero si nos atrevemos a abrirnos a la CONSCIENCIA (con S) ante este gran problema ambiental, nos veremos en el conjunto de todos y todo con la responsabilidad de quitarle carga al medio ambiente, consciencia planetaria. ¿Cómo? REDUCIENDO CONSUMO, productos de un solo uso: LO DESECHABLE. También SEPARANDO MATERIALES RECICLABLES para llevarlos a centros de acopio: Instituto Down, Escuela Maple Bear, Montessori, otras escuelas, el Parque El Reliz, y otros lugares más, escoge el que te acomode y recuerda, NO son lugares donde vas y avientas lo que te estorba, todo debe ir seco, limpio, compactado para ser acomodado en los sitios indicados en cada centro de acopio. Y POR FAVOR SÚMATE A LA TAREA DEL REÚSO Y APROVECHAMIENTO MÁXIMO DE CADA PRODUCTO QUE UTILIZAS.

Por cierto ¿Por qué se le llama “Relleno Sanitario” a un lugar que no tiene nada de sanitario? Es sin duda un foco que afecta la salud ambiental, por más alejado, enterrado y escondido que esté, es un montón que yace y crece como un monstruo que nadie quiere voltear a ver, porque para terminar con él como se presenta hoy, se requieren acciones que incomodan, hábitos urgentes de muy poco esfuerzo y gran impacto positivo para el medio ambiente.

La educación ambiental deriva en SALUD PÚBLICA, el planeta es donde VIVIMOS y todo fluye y se mueve en tierra, agua, aire, realidad que nos conjunta con lo que hay y se genera ¿Será prioridad atender desde nuestras casas, empleos, empresas e industrias el asunto de los desechos? ¿Se puede justificar LA FLOJERA que da atender este problema cuando sabemos que la desidia ante los desechos está creando un futuro de inseguridad sanitaria y deterioro de la naturaleza?

Urge que más se sumen a compostar lo vegetal, nutrir la tierra, en tu jardín un hoyo o Ecomposta ofrece el servicio de recolectar en una cubeta tus desechos semanales, para convertirlos en tierra fértil.

Los pepenadores esperan en el Relleno Sanitario a los camiones para espulgar lo que van vaciando ¿No se te hace una falta de respeto mandar tu basura así toda revuelta, embarrada, desperdiciada porque no te dio la gana separar? Mínimo se recomienda que los desperdicios de comida los junten en una bolsita aparte para que no se embarre todo y que si tiran algo quebrado de vidrio lo metan a una bolsa resistente para que no se corten los que recogen y o hurgan la basura. Y si de empresas y hospitales hablamos, que sus desechos sean separados y desechados con orden y responsabilidad. Hoy se usan muchos aparatejos que requieren baterías NO LAS TIRES EN LA BASURA SON ALTAMENTE CONTAMINANTES, júntalas en un bote cerrado y busca donde las reciben para desecharlas con responsabilidad.

Para pasar de la conciencia a la CONSCIENCIA en este tema, se necesita valorar la naturaleza y descubrir que somos parte de ella, cuidarla es cuidarnos. Ignorarla, menospreciarla es un acto de rapiña en contra del bienestar mundial.

ROBERTA CORTAZAR B.