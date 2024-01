La vida en la Tierra es una experiencia que se va apreciando más con los años, días pasan, semanas vuelan y ya son historia esos 12 meses que quedaron en una marca numérica que se va. Somos espectadores de acontecimientos, desde los personales hasta los mundiales y el círculo de la vida nos muestra que vivimos en un espiral de repeticiones donde lo que fue, se reproduce junto con la insistencia de forzar un aprendizaje que a veces parece imposible “Repetimos las historias porque siempre damos las mismas soluciones a los mismos problemas”

Tiempo, valioso tiempo, ese que se marca para que organicemos y agendemos en cabeza, calendarios o notas lo que sigue y sigue, pero ¿Qué nos está faltando en esas listas y recordatorios? ¿Qué pendientes tenemos y cuando los vamos a atender?

¿Dónde quedaron los propósitos del año pasado? ¿Aún están en la espera de ser trabajados, realizados? ¿Nos podemos reconocer el mérito de avances en lo personal, laboral, social, empresarial, político?

La solución a los problemas la buscamos fuera de nosotros mismos ¿Por qué sucede esto o lo otro? ¡Qué injusticia! ¡Qué maldad o estupidez la de éste, ese o aquel! Y en una exclusión personal de lo que sucede nos lamentamos ¡Pobres de nosotros, nos tocó vivir estos tiempos de tantos problemas y desgracias! ¿Qué les irá a tocar a los hijos y nietos?

Y he aquí una afirmación energética: TODOS TENEMOS QUE VER EN LO QUE PASA Y DEJA DE PASAR, pero la atención está afuera y afirmamos ¡Yo no tengo nada que ver en las cosas terribles que me pasan y pasan! Y con esta creencia no se considera la fuerza de nuestro pensamiento y como desde éste aportamos a lo que vivimos.

“La acción más importante que un individuo puede emprender en nombre de la paz mundial, no es ninguna iniciativa política en particular, sino la simple retirada de proyecciones personales” Pero constantemente nos proyectamos desde lo que pensamos y creemos y nuestra percepción está basada en creencias, sin embargo, podemos a través de nuestras percepciones y proyecciones observar que está en nosotros e invertir su causa para generar otro efecto. Proyectamos lo que pensamos y desde esa fuerza atraemos. ¿Qué estamos causando desde nuestro pensamiento? “Le quitamos importancia a lo que pensamos porque no estamos conscientes del poder del pensamiento” “Pensamos que el pensamiento no va a ningún lado y sí que RESUENA y CREA”

La acción social que nos saca de la unidad y nuestra participación en ella es EL JUICIO, siempre estamos juzgando sin entender que aquello que vemos en el otro y no nos gusta o nos gusta, también está en nosotros. La solución está dentro de cada cual y testarudos la buscamos fuera.

“Somos Observadores De Nuestro Destino Y No Somos Conscientes de que Lo estamos creando” Año nuevo, oportunidad nueva cada día. ¿desde qué pensamientos vamos a aportar a nuestra vida, a nuestro al mundo?

Tengamos un año BUENO participando desde un pensamiento incluyente y positivo en lo personal, social y mundial. Tenemos la elección de ser víctimas o maestros ¿Qué eliges?

(Frases destacadas con comillas son del Curso de Milagros y Enric Corbera)

Roberta Cortázar B