Las vitaminas y minerales se han convertido en un suplemento muy recurrente, las tomamos para aminorar la falta de estas en el organismo. Estantes en comercios están llenos de vitaminas y minerales de todo tipo y muchas se ponen de moda y a comprarlas para no quedarnos sin ese plus de vitalidad y salud, recién descubierto.

Las vitaminas son sustancias orgánicas, es decir su origen es animal o vegetal. Los minerales son sustancias inorgánicas procedentes de la tierra o del agua, que absorben las plantas o que ingieren los animales.

¿Qué vitaminas tomo y para qué?

Un día llegué a casa de mi hermana a comer, nos sentamos a la mesa y antes de empezar a comer mi cuñado arrastró un carrito de dos repisas y lo puso enseguida de su lugar en la mesa. En la repisa superior había un sin número de frascos y empezó a abrir uno por uno para tomar una vitamina, sin exagerar eran por lo menos 30 frascos y poco a poco fue engullendo las cápsulas de dos en dos.

Lo observé intrigada y le pregunté ¿Qué son, vitaminas o medicamentos? Y el pacientemente me explicó que eran diferentes vitaminas y minerales, también algunas eran remedios preventivos orientales que provienen de raíces, plantas de demás. Me dijo cuales eran totalmente indispensables y que me recomendaba tomarlas sin falta todos los días.

Yo también tomo vitaminas y entre más pasan los años creo que la necesito ¿Será o no será? ¿Habré elegido las más importantes y necesarias? ¿Qué pasaría si las dejara de tomar?

Por otro lado la palabra vitamina me llevó a pensar en lo vitamínico de personas con las que convivimos, de lugares agradables a donde vamos, de palabras alentadoras, de los abrazos, de la sinceridad, de la amistad, del amor verdadero, etc. ¡con eso también nos vitaminamos con una sola dosis diaria!

¿Qué poder viatmínico o dañino tienen los pensamientos? ¿Qué tanto nos ayuda un pensamiento positivo y que tanto nos daña el negativo?

¿El perdón para quien es vitamina?

Realmente muchas vitaminas están a nuestro alcance y podemos ir arrastrando un carrtito de sugerencias para beneficiarnos, pero si no abrimos la posibilidad de nutrirnos, nadie lo podrá hacer por nosotros.

Hay una fuerza muy poderosa que alimenta y nutre desde la buena voluntad, el agradecimiento, el amor y todos esos sentimientos y actitudes que aportan al bien personal y social. Si queremos que las guerras paren empecemos por pacificar las que tenemos enseguida, levantando la bandera blanca y poniendo los límites necesarios en cada situación, generamos una energía que influye en todos loa acontecimientos mundiales. Por más que queramos esconder las malas acciones, éstas generan una energía que se instala en el ambiente.

Las vitaminas que necesitamos son las que creamos que necesitamos y desde ahí el beneficio, vitaminarnos es una elección propia ¿Cómo te vitaminas? ¿Qué suplemento les ofreces a los demás? Respirar conscientemente, caminar por áreas naturales, tomar agua pura, dormir lo suficiente, comer saludable y moderado, son maneras diarias de vitaminarse. Y es común ver que personas sin tomar cápsulas vitamínicas están en perfectas condiciones ¿Por qué será? ¿Acaso el pensar que se está saludable sin los suplementos es el pensamiento vitamínico más poderoso?

ROBERTA CORTAZAR B.