Vienen las elecciones y aunque siempre son importantes, esta vez lo son más.

Hoy un México más despierto desea dejar atrás gobiernos prepotentes y corruptos.

Me detengo aquí porque al describir lo anterior veo una similitud con otras administraciones gubernamentales no muy lejanas, pero por más imperfectos que hayan sido otros gobiernos no recuerdo que el presidente promoviera división y rechazo entre los mismos mexicanos y que el crimen organizado alcanzara el poder actual.

En la democracia existe una pirámide organizada de niveles económicos y sociales y cada plataforma tiene una tarea valiosa para el buen funcionamiento de una sociedad complementaria. Ocupamos un lugar en el movimiento del país y esto no tiene nada que ver con la valía de lo que cada cual es, hace o tiene, es el medio donde nos desarrollamos para contribuir con el desarrollo de una nación y desde ese lugar se escala o se desciende según el ímpetu personal y las oportunidades o adversidades que se le presenten a cada cual. Lo que sí no puede faltar en cada ambiente socioeconómico es justicia, esa sí debe estar presente siempre y en todo lugar, respetando derechos, exigiendo obligaciones y asumiendo responsabilidades.

Me viene a la mente esa palabra que el poder actual menciona con desdeño: los fifís ¿Quiénes son para este poder los fifís? ¿Los que tienen dinero? ¿Los empresarios exitosos? ¿Los que crean trabajo para millones? ¿O son aquellos que tienen una actitud de superioridad por su poder económico? El término fifí les va a los que tienen dinero y poder o no lo tienen y usan un estatus o se fabrican uno para ir por la vida con presunción y prepotencia, fifí tiene más que ver con actitudes. Y yo pregunto ¿Lo que acabo de describir a quien le va? ¿Acaso en el poder actual no hay dinero, presunción y prepotencia? Por otro lado ¿Que podemos pensar de un líder que se dice sencillo, honesto, y con un patrimonio escueto cuando se comprueba lo contrario?

Votar es la próxima oportunidad para cortar de raíz un poder que no está viendo por TODOS, un poder que ha creado división en México, un poder que no reconoce muchas iniciativas urgentes para el país, un poder al que no le interesa el cuidado del medio ambiente, un poder que se volvió loco después de luchar por décadas para sentarse en la silla presidencial.

Hay que cortar de raíz con el voto lo que se identifique con el poder actual, hay que suprimir el exceso de partidos políticos que lo único que causan es confusión, alianzas ocultas y un gasto enorme para la nación. Hay que decidirnos por una presidenta que tiene lo que se necesita para estos tiempos, una mujer valiente que inspira.

Xochitl presidenta, la opción, la única opción para México hoy.

ROBERTA CORTAZAR B.