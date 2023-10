Crónica de una crisis económica anunciada

A la 4T no le basta con la crisis en materia de seguridad y servicios de salud en la que tienen inmerso al país, ahora se avizora una fuerte crisis económica que desgraciadamente como ya lo hemos visto en el pasado, la pagamos las y los ciudadanos, así como las generaciones futuras. No se entiende o no quieren entender que la mala distribución del presupuesto sólo arroja crisis financieras, se pierden los fondos y fideicomisos necesarios para que la economía del país no caiga en quiebra y en caso de acontecimientos globales ajenos al país, podamos solventarlos y no caer en endeudamientos con tasas elevadas de interés. Con sus programas clientelares se han gastado todo, fondos, fideicomisos, etc., y para ver lo que sigue, no se necesita ser un experto financiero, se van a endeudar y mucho.

Dentro del paquete económico para el próximo año, el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicita se le autorice un monto de endeudamiento por 1,990 billones de pesos, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas de créditos, inclusive se emitan valores conforme lo establece la Ley Federal de Deuda Pública.

Estamos viendo un panorama de insostenibilidad económica, pregonan los lacayos de López Obrador que el endeudamiento planteado mantiene el indicador de deuda, pero sin duda esto esconde muchos problemas venideros y no toman en cuenta el crecimiento desproporcionado de la deuda.

¿Cuál es la realidad que hay detrás de los programas sociales de López Obrador?

Sin duda, es con fines electorales, como se explica que con plena conciencia de que se acabaron los fideicomisos, están sobre endeudando al país, incrementen los programas clientelares, esto no tiene otro fin no más el de apoyar a su corcholata, al precio que sea y sin medir consecuencias futuras.

Tenemos pues, que la bancada de Morena y sus aliados en San Lázaro, traicionarán de nueva cuenta a las y los ciudadanos y sin respingo alguno acatarán las órdenes que de Palacio salgan, saben perfectamente que no existe un equilibrio entre el ingreso y el gasto, fantasean con números mágicos para el 2024 respecto a la inflación, recaudación y todos los ingresos que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, lucharemos con todo nuestro ímpetu para lograr un presupuesto equilibrado, que se entienda que es dinero de todas y todos los mexicanos, que somos representantes del pueblo, que no se debe manipular la economía del país con fines personales o grupales.