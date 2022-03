El poder femenino de nuestra industria

Por: Román Rivas Hong

México es el segundo país más poblado de América Latina con alrededor de 122 millones de habitantes de acuerdo con el último censo, de los cuales 51.2% son mujeres y casi 79% vive en áreas urbanas.

En esta ocasión, y en la antesala del Día Internacional de la Mujer, quiero comentarles del poder femenino con el que contamos en la Industria Manufacturera de Exportación.

Actualmente, nuestra industria representa el empleo formal de más de 2’800,000 colaboradores en el país, de los cuales el 52% son mujeres, quiero destacar este dato para expresarles lo que representan las mujeres para esta importante industria y para nosotros; las mujeres son una parte clave en nuestras empresas, son mayoría, son madres de familia, un sinnúmero de ellas son el pilar del hogar, son administradoras de las finanzas, son consejeras, son amigas, hermanas, esposas, hijas.

Crecimos escuchando frases como:

“No llores, no seas nena”, o “pegas como mujer” o “las mujeres son el sexo débil” … ¿cómo? ¿cuál débil? si las mujeres son tan poderosas que ¡pueden dar vida!, tienen el poder de hacer más de una cosa a la vez, talento que muchos de nosotros como hombres no poseemos; tienen el poder de mover el mundo y en lo que a mí respecta y como representante de la Industria Manufacturera de Exportación, he sido testigo de cómo nuestras mujeres en la industria han roto paradigmas dejándose ver como verdaderas heroínas.

Increíbles historias de vida, historias de éxito, donde por su mente pasan pensamientos como: quiero crecer, quiero explotar mi potencial y ¿saben algo? lo logran.

Historias donde en su primer día de trabajo, se dan cuenta de todo lo que se puede crecer, donde con esfuerzo, dedicación, empeño y amor a su trabajo empiezan con la oportunidad de poder continuar sus estudios, ese mismo ímpetu las alienta a seguir creciendo más y más, las mujeres son imparables y hoy en día se encuentran al frente de organizaciones de talla mundial.

Si bien es cierto, México ha logrado un avance significativo para alcanzar los derechos de las mujeres y la igualdad de género, aún queda camino por recorrer, nuestra industria y nuestro sector está apostando todo por el empoderamiento a nuestras mujeres, nuestras empresas asociadas cuentan con programas de apoyo, desde educativo hasta respaldo emocional y de ayuda en situaciones de riesgo, tal es el caso del programa Zona Naranja en coordinación con el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, iniciativa que busca adaptar espacios seguros para las mujeres en la ciudad, así como contribuir en la prevención y erradicación de la violencia familiar y de género, así como mujeres en situación vulnerable.

Si nos remontamos cinco décadas atrás, estos beneficios para nuestras mujeres ni siquiera hubieran sido una posibilidad, hoy, en 2022 hemos visto que todo crece a velocidades vertiginosas, y es nuestro deber como Index el representar a nuestras mujeres; actualmente Index Chihuahua cuenta con 81 empresas asociadas, el camino aún es largo, esto no termina aquí, por lo contrario, nos da la confianza de seguir trabajando arduamente, hasta cubrir al 100% las necesidades de nuestra gente, nuestras mujeres y dejar bien en alto todo lo que Index representa como sector.

Así que… no sólo es el 8 de marzo para conmemorar el Día de la Mujer, es toda una vida para aplaudir sus luchas y sus logros. Por cierto… no me pregunten por favor quién manda en mi casa ;)





Maestro en Administración. Presidente de Index Chihuahua