En defensa de Chihuahua

¿Están en contra de Chihuahua? El PAN, hoy unido al PRI, igual que en 2006, se sabe perdido, repudiado, incompetente e incapaz de gobernar el estado grande, por lo que recurre otra vez a campañas de miedo, desprestigio y mentiras, con el único propósito de mantenerse en el poder, retener sus privilegios y continuar haciendo más grande la distancia entre los grupos favorecidos y la gente común. Seguro ya habrán visto los videos con los que el PAN descaradamente busca burlarse de todos nosotros. Pretenden hacernos creer que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como Morena están “en contra de los chihuahuenses”. Nada más lejos de la verdad. Son precisamente las mismas cosas que señalan, las que su gobierno ha provocado. ¿Se roban el agua? Mentira. La verdad es que tanto Corral como Madero intentaron politizar este tema cuando su ineficiencia como líderes quedó al descubierto. Hablan de falta de inversión e inseguridad, pero es precisamente el PRIAN quien ha llevado a Chihuahua a esta terrible crisis. Por eso esto tiene que cambiar ya. AMLO, por lo contrario, ha demostrado ser el presidente de la gente. Sí, de la gente como tú y como yo. A dos años de comenzar la cuarta transformación en el gobierno y en un año particularmente difícil, mantiene el 70% de aprobación de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque gobierna para todos. Sólo con un gobierno que atienda la terrible desigualdad generada por el PAN recuperaremos la confianza y el respeto mutuo. El PRIAN, a través de este video, nos muestra una vez más cómo la especulación, las mentiras, los cálculos, las intrigas, los pactos secretos, las descalificaciones y las maniobras oscuras son la razón de ser de su gobierno. Ya nos llegó la hora. Se acabó el tiempo para eso. Les puedo asegurar que nosotros, trabajando de la mano del gobierno de AMLO, buscaremos que la política se convierta en el arte de ser mejores, más humanos, más modestos, más transparentes, más accesibles y más trabajadores en beneficio de todos y no sólo de unos cuantos. Nuestro desempeño habrán de medirlo ustedes los chihuahuenses en sus nuevas oportunidades de trabajo y en su tranquilidad. En todo momento buscaremos para todos el mayor don al que puede y debe aspirar todo ser humano: vivir y trabajar en paz. A disfrutar de su familia y ver crecer seguros a sus hijos. ¿Qué la 4T está en contra de la iniciativa privada? Personalmente lo sé porque pertenezco a la clase empresarial. La 4T está en contra de seguir incentivando la corrupción, la desigualdad y el estancamiento económico en beneficio de sólo unos pocos. Basta de que el agua sea para sólo los hacendados; basta de cargar con los impuestos a la clase trabajadora y exentar de ellos a los grandes empresarios; basta de ser cómplice de los grupos depredadores que no quieren el beneficio de la mayoría, basta de la justicia diferenciada. Los chihuahuenses conocemos la cultura del esfuerzo; somos gente aguerrida, generosa, valiente, leal y hospitalaria. Garantizaremos que este ciclo de privilegios, corrupción y falta de oportunidades llegue a su fin. Chihuahua vive lo que el gran filósofo italiano Antonio Gramsci denominó una crisis orgánica: “cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer”. Ahí nos encontramos. Es momento de defender la esperanza.