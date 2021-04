En sus marcas, listos, fuera…( II parte )

Estimado lector, que gusto saludarlo, continuamos con este recorrido por nuestros candidatos a gobernador, platiquemos primero de Brenda Francisca Ríos Prieto, ella es lic. en Admón. Industrial, por el ITESM, se ha dedicado siempre a participar en la política por el partido verde ecologista de México, y ha defendido los temas ambientales, fue diputada, enlace en campañas, delegada de SEMARNAP, es una joven que trae una propuesta bastante interesante ya que basa mucho de los ejes de trabajo en la recomposición de aspectos tan importantes como la producción agrícola, fundamental en nuestro estado, el cuidado del agua y todo lo que representa para los chihuahuenses.

Al partido verde se le ha vinculado desde su fundación con un asistente de mayoría del equipo en el poder, en este caso por Chihuahua vemos que va solo, esa postura se traduce interesante veremos si lo logra.

Por otro lado tenemos a los partidos emergentes, o pulverizantes como los denomino yo, esto es, que fueron creados con la única misión de dividir y llevarse el voto de los votantes que se sienten asqueados y apáticos de las opciones tradicionales, y que desean seguir participando, el riesgo en estos partidos es que el voto se nulifica, ya que no van a llegar a ningún lado y lo que consigan servirá para poder llevar al pleno y aprobar los proyectos del partido en el poder, ya que es este el que les dio vida.

Aparece Fuerza por México, con un buen candidato el doctor Alejandro Díaz, en un inicio manejo la idea de que sería un candidato independiente, pero logro subirse al barco de este nuevo partido, él es médico pediatra, con especialidad en alergia e inmunología, por la UAG, nació en cd Juárez, es empresario como su padre, tiene negocios de gasolinerias y restaurantes, y se ha desempeñado como médico en la frontera, ha dictado conferencias en EE.UU. y en el ámbito internacional es reconocido por su trabajo en derechos humanos.

En cuanto a la propuesta para Chihuahua, creo que es discreta, no se ha sabido a bien como enfrentaría los problemas que atañen a Chihuahua que son muchos, inseguridad, crisis de agua, falta de oportunidades, la situación del covid, y todas las que ud guste agregar.

Y en cuanto al partido redes sociales progresistas, la organización política que se dice es fundada por Elba Esther Gordillo, personaje que ud. debe recordar, pues se supone que la candidata para gobernadora es María Eugenia Baeza, la situación es que no la hemos visto o por lo menos yo no la he escuchado ni si quiera saludar.

Dicen algunos que lo que pasó es que el partido no ejerció como había prometido y que pues mejor así lo dejamos, otra versión es que la candidata tiene un problema de salud.

así va más o menos el panorama, se lo dejo a su consideración y le reitero, en la medida que participemos todo mejorará.

Y no se le olvide cuidarse, el covid, llegó recargado.