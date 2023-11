Feliz Feria del Libro en Chihuahua

He cometido el peor de los pecados

que un hombre puede cometer. No he sido feliz.

JORGE LUIS BORGES

En otro de sus poemas Jorge Luis Borges narra que al morir cree que llegará al paraíso y éste será una especie de biblioteca.

En mi caso creo que el paraíso en la tierra son las Ferias del Libro, porque son muchas las posibilidades de mejorar o cambiar nuestras vidas con una lectura.

Este sábado 11 de noviembre, comienza la Feria del Libro de Chihuahua, tendremos autores locales y nacionales como Felipe Garrido, Jeannette Clariond, Ethel Krauze, Reidezel Mendoza con un milésimo libro sobre Francisco Villa, y mucho más a lo largo de toda la semana.

Por mi parte el sábado a las cuatro de la tarde presentaré una antología de nombre CARTAS A LAS ANCESTRAS. Este es un libro que surgió a raíz de un taller literario con Ethel Krauze donde nos dimos cuenta de que las historias de las mujeres no están escritas. Mientras los hombres inventaban máquinas e iban a la guerra las esposas solucionaban todo lo demás, sobre todo lavarles la ropa para que la mugre no los rozara, además de la supervivencia de la especie, teniendo hijos, criándolos y educándolos. Son cartas a nuestras abuelas o mujeres importantes de la vida nacional y mundial. Yo recuperé, incluso, el nombre de mis bisabuelas y configuré sus vidas, sus miedos de ser mujeres en una época en la que se mataba a las perras recién nacidas para que no tuvieran tantos perros. Cosas de la evolución.

Considero que escribir a las ancestras es reconocerse. Descubrí que soy escritora gracias a mi bisabuela Simona, que le contaba cuentos a mi abuela y ella me los contó a mí, sobre todo el de Blanca Flor, un cuento infantil donde un chico, que le gusta mucho jugar a las cartas, se enamora de la hija del diablo. El problema es que le debe la vida al chamuco pues la apostó en el póker. El diablo le da una semilla de trigo y le dice que si para el desayuno le trae pan recién hecho del producto de ese grano le perdona la vida. El guapo no sabe qué hacer, pero, entonces es ayudado por esta joven de nombre Blanca Flor. Pasan mil peripecias más y tiene un final feliz. Este cuento está en mi primer libro y ahora en amazon.

Así que, queridos lectores, los invito a la presentación de CARTAS A LAS ANCESTRAS. Vayan a la feria y encuentren algo novedoso, una novela de amor que les recuerde sus querencias, uno de superación personal que les mejore el carácter, una biografía de un personaje a imitar, o ya de perdido, uno de Tantra yoga, el yoga de la sexualidad, que por supuesto le hará mejorar y sobre todo evitar ese pecado del que escribió Borges: no ser feliz.

SILVIA GONZALEZ

MIEMBRO AECHI