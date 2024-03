Del vino y otros amores

Amarone della Valpolicella





Uno de los vinos más importantes de Italia es el Amarone. Tiene su peculiaridad al elaborarlo pues las uvas se deshidratan cual pasas, a este proceso se le llama apassimento, ahí pierden casi la mitad del jugo, luego se meten a la prensa, y el caldo que se obtiene se fermenta más de 30 días. Es un proceso delicado. Así que cuando tenga en boca un Amarone, que hay de todos los precios, disfrútelo despacio porque hay un trabajo muy apasionado de italianos de buena voluntad.

El Amarone se produce en la región de Verona al Noreste de Italia, precisamente el terruño donde mueren Julieta Capuleto y Romeo Montesco, por cierto, si usted cree que ROMEO Y JULIETA es una historia de amor, le diré todo lo contrario: es una historia de odio. Los Capuleto y los Montesco eran familias

enemigas, nunca se sabe el por qué, y como a todos nos gusta lo prohibido, estos jóvenes se enamoraron, exactamente, de quien, su familia, menos esperaba. Ninguna sorpresa para cualquier psicólogo recién graduado de estos tiempos que dicen que las neurosis se atraen. El caso es que terminan muertos por odio, y hoy, billones de personas vamos a Verona a suspirar en el balcón donde Romeo le declara su amor a Julieta creyendo que es el amor perfecto. Pero yo le recuerdo, como veterana que soy, que el amor perfecto es el de aquella persona con la que usted no se casó y así pudo enarbolarlo de virtudes. Un tiempo, antes de hacer vino, me dedique a doctora corazón por eso le cuento que lo contrario al amor no es el odio, sino una auténtica indiferencia, y que el odio es solo un amor desatendido, porque si no se puede tener el cariño y la ternura de tal o cual persona, terminamos buscando su odio. Fluir dichosamente por la vida es el mejor recurso ante quien no nos ama. Igual está la opción de un clavo saca otro clavo.

Caté un Amarone en días pasados, tenía aroma a frutos secos, a higo, a canela, a pimienta, incluso un poco a piloncillo; en boca me supo dulce por la pasificación de la uva, pero muy fresco, con una acidez muy equilibrada. La uva con la que se elabora se llama corvina, no hay todavía esta uva en América, ni siquiera en Napa Valley, USA, donde todo lo copian y lo exquisitean (¿no existe está palabra? Bueno, pues ya la inventé, significa que lo vuelven exquisito hasta el colmo.

Búsqueme en el Face como Vínicola Diez González y le platico de los vinos chihuahuenses, tan buenos como un Amarone y tan de moda hoy.