Medalla para Diacronía, de Vínicola Diez González

Pese a que llevamos apenas cinco años en la elaboración de vino chihuahuense y dos en el mercado, nuestra etiqueta de nombre Diacronía ganó una medalla de plata. Fue en un concurso que hace la Revista Cava, que consiste en una cata a ciegas, es decir tapan la información de la etiqueta y los somelliers de la vieja guardia, junto a nuevos talentos, prueban las etiquetas que les corresponden y las puntúan. Lo interesante de esta revista es que solo se publican los 99 que reciben las mejores puntuaciones durante la cata a ciegas.

En el hermoso recinto del Club de Banqueros de la Ciudad de México, se dio cita a 500 etiquetas, provenientes de 15 estados productores de vino

Esta es la octava edición de la Revista Cava Top 99 Vinos Mexicanos. El concurso fue dirigido por Salim Gutiérrez y por el maître sommelier Pedro Poncelis, en conjunto con 64 jueces somelliers

Para cumplir con el protocolo de un concurso de vinos se utiliza la Hoja de Cata Internacional de la Unión de Catadores de España, donde el puntaje se divide por aspectos: 15 puntos por la vista (limpidez y color), 30 para olfato (intensidad, franqueza y calidad), 44 para gusto (franqueza, calidad y persistencia) y 11 puntos para la apreciación global. Entendiéndose por apreciación global si le gustó o no el vino porque recuerde que el vino es bastante subjetivo. A mí me sucedió que me llevaron un Concha y Toro bastante malo, y decidí no tomármelo e incluso maltratar al mesero por tal recomendación, pero en eso vi a un antiguo novio, (mi crush) del que me habían contado que estaba divorciado. El hombre se dirigió a mi mesa, me plantó un fresco beso, me dijo que, por lo que veía, a mí, los veinte años que habían pasado me hicieron los mandados y me devolvieron cambio. Yo le quise decir que al contrario porque se veía muy macizo, es que es ciclista y está de muy buen… perdón, perdón, lo único que recuerdo es que cuando se fue, el Concha y Toro, me supo a Petrus.

Así que por todo este año estaremos en el Top 99 de Vinos Mexicanos de la Revista Cava, con nuestra etiqueta Diacronía, palabra que significa: lo que mejora con el tiempo… como el galán que me encontré. Por cierto, quedan solo tres cajas de Diacronía. Apresúrese a probarlo.

