Fortalecer la Sociedad

Seguimos observando y corroborando como los proyectos de la corriente política mayoritaria de nuestro País, se van convirtiendo en el monstruo de poder que algunos habían previsto hace tiempo. Cotos de poder que buscan hacer su voluntad de manera arbitraria, convenenciera y falta de probidad. Los creyentes de las promesas de campaña, los esperanzados en una verdadera transformación, se van dando contra la pared. Los principios y reglas se distorsionan, se vuelven la definición y control de unos cuantos. Los intereses económicos y de manipulación son evidentes. La voluntad del pueblo sabio es una parafernalia de alcances inexistentes.

El asunto es cómo tener opciones reales, habrá que tener verdaderas estrategias y sobre todo lideres de las tendencias políticas, que mantengan una intención y acción verdaderamente dirigidas al servicio del pueblo mexicano.

Nada fácil, nada común. Nos hemos acostumbrado a elegir por ser lo menos malo y después tragar las piedras de la elección. Y buscar posteriormente una nueva medicina que nos lleven a mejor puerto.

Las sociedades debemos ser fortalecidas, las personas y las instituciones sociales son herramientas de como mantener los gobiernos dentro de la legalidad; cumpliendo su cometido y siendo honestos. Al momento lo han hecho de manera parcial e insuficiente, pero debemos empezar en algún lado, y seguir trabajando en fortalecer la función y sus cometidos.

Las definiciones de sociedad expresan un conjunto de personas, que tienen una determinada función y rol en la estructura grupal. Dentro de ese grupo se plantean costumbres, códigos de convivencia (reglas, leyes), actitudes y comportamientos aceptables.

De aquí, si nuestra SOCIEDAD MEXICANA, es adecuada a la definición, tiene la oportunidad ser más estricta y ver por los principios que el término sociedad define.

Que se cumplan las funciones, que se respeten los códigos y la ley y que nos comportemos de acuerdo con el rol que nos corresponde. De no ser así, que la misma sociedad nos lo demande.

Aprovecho para mencionar, la sociedad de nuestra ciudad ha venido diseñando estrategias independientes de los gobiernos, donde se busca que el cumplimiento de las autoridades sea vigilado y cumplido al servicio de los Chihuahuenses. Aparte de los mismos organismos que hemos venido desarrollando para control de sus actividades, las auditorías y los organismos de control, que van funcionando, pero el cúmulo de acciones se va complicando cada vez más, el monto de información y procesos que controlar son ya excesivos.

Son los proyectos ciudadanos, los que la población mantiene el monitoreo y el interés por su seguimiento, donde se indexan a los gobernantes de manera que armonizamos actividades y colaboramos, para que nos sean banderas políticas las que amparen el progreso, el mejorar el bienestar de los habitantes y una armonía de desarrollo de la ciudad.

Entrenando a emprendedores, promoviendo coinversiones, buscando mercados de visión de futuro, e integrando las fortalezas internas, promoviendo la educación con visión de mejores y mas prometedores futuros para los jóvenes con la intención, que la ciudad sea cada vez mas atractiva para propios y extraños, y así lograr armonía de convivencia, de paz social. Con la integración de la tetrahélice, Iniciativa privada, ciudadanos, sistema educativo y gobierno, como regentes del proceso.

Sigo diciendo que pudiera sonar a un sueño, pero así inician los grandes resultados.

Cuidemos a nuestras futuras generaciones, todos, los jóvenes y los ya no tan jóvenes, que ellos no sufran de promesas que, con el tiempo van descubriendo las nefastas intenciones de individuos, falsos profetas y generadores de ideas y palabras sin sustento, sin evidencias, y que pretenden sea la única verdad, y la verdad no se inventa, se ejecuta.

Sigamos apoyando a los hermanos guerrerenses, víctimas de un huracán y después, de una mala dirección gubernamental que minimiza su mal, que no los incluye en su presupuesto y, evita que sepamos la verdad de los hechos. Seamos la sociedad fuerte que siempre hemos demostrado en estas situaciones.