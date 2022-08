Hacia una cultura de paz | ¿Se puede combatir el populismo? 

Por: Flor Yáñez

El populismo, tanto de izquierda como de derecha, es una epidemia viral más peligrosa que el Covid-19; cualquier país del mundo (desarrollado o subdesarrollado) se puede contagiar. Como el Covid, lentamente ataca el sistema respiratorio (en este caso a la democracia), hasta matar a su víctima. La semana pasada se reportaron hechos violentos en Guanajuato y Jalisco para culminar en Baja California con bloqueos e incendios de vehículos, dejando decenas de daños materiales y humanos. Ante la perversidad de lo ocurrido, sin precedente en varios lugares, varias personas clasificaron de terrorismo lo acaecido. Quizá la definición pura de lo que pasó de acuerdo con el derecho internacional no sea de terrorismo, pero sí provocó terror desbordado observar en videos la violencia que se vivía. La palabra terror proviene del latín “terrero”, que significa hacer temblar; un temblor: tre-tremo, temblar y trepidus, agitado, tembloroso, inquieto. Es un miedo extremo. Enfatizar si fue terrorismo o no o sólo disputas violentas entre cárteles, no desaparecerá o disminuirá la gravedad de los actos estremecedores que sucedieron.

Cuando las riendas de un Estado a cargo de un demagogo van mal, a quien se atreva a denunciar sus fallas se le señala de exagerado y se le desacredita. AMLO en su Mañanera minimizó esta violencia ocurrida y culpó a los opositores de “crear un ambiente de miedo”. Negó que las autoridades estén rebasadas, que el país sea ingobernable y que es sólo una percepción de inseguridad la que afecta a su gobierno. Dijo que la quema de vehículos fue propaganda y no hubo pérdidas humanas. “Una cosa es la realidad y otra la percepción; los medios del conservadurismo manejan la percepción para crear un ambiente de temor, pero la gente se da cuenta”. Con la tecnología de los celulares, cualquier espectador de la violencia se convierte en reportero y comparte masivamente la información en el instante. Es imposible ocultar con palabras lo que en imágenes podemos ver.

Los autócratas colocan a personas afines en su gobierno para instrumentalizarles y combatir al adversario. El presidente continuó diciendo que sus “adversarios” están molestos y enfurecidos y que lo atacan irracionalmente. Delfina Gómez es un ejemplo de ello, quien es la candidata a la Gubernatura del Estado de México de Morena, destapada desde agosto, cuando debiera ser hasta enero. Así saldrán más.

Álvaro Varga Llosa escribió que el populismo irrumpirá con fuerza, cuando un caudillo es capaz de construir un mito y una utopía (un futuro glorioso) que le den cohesión discursiva a los instintos, miedos y frustraciones a la sociedad. El retroceso democrático comienza en las urnas. Las mientras que se dicen desde el poder, como esa de que la violencia es una “percepción y en el país no pasa nada” es un foco rojo de alerta. La violencia es real. Cuide su voto, analice los discursos y elija racionalmente a aquella persona que sí pueda dar respuesta a los problemas que vivimos diariamente; ese es el primer paso para derrocar a un populista. El tiempo vuela y mañana será 2024.