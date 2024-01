Inversiones y estafas

BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS DE CHIHUAHUA, A. C.

Por: Francisco Luis Magaña Ojeda (*)

Es un hecho que empezamos año nuevo y todos tenemos distintos propósitos y entre muchos es de destacar el deseo que tenemos la mayoría de nosotros por acrecentar nuestros ingresos o ahorros, sin embargo es ya sabido por la sociedad chihuahuense que existen diversas sociedades que aparentemente nos ayudan a lograr esta meta, y ya sea por recomendación de algún familiar, conocido o publicidad terminamos acercándonos a dichas empresas constituidas con ciertas formalidades; sin embargo esto no significa que sean la mejor opción, pues de diversas empresas de este tipo, dos han sido mencionadas en los medios de comunicación en los últimos días y año, ya que hicieron daño al patrimonio de los chihuahuenses e incluso a nivel nacional.

Es necesario entender que no toda empresa que pida dinero lo invierte, hasta aquí, es necesario separar el concepto de inversión en compra directa de acciones de una empresa la cual nos pagará un porcentaje de sus ganancias proporcionalmente al número de acciones que tengamos, y otro tipo de inversión es cuando entregamos el dinero para que un tercero realice estas transacciones ya mencionadas las cuales invierten nuestro dinero en distintas actividades comerciales, un paso para asegurarnos que la empresa en la cual haremos nuestra inversión es revisando en la página de la CONDUSEF, en su Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros, ubicable de manera sencilla en cualquier buscador como “SIPRES”, la cual nos ayudará a saber si está regulada, aun así considero necesaria la asesoría de un abogado para que desde su conocimiento técnico revise el contrato que se nos ofrece en diversas financieras para no caer en la firma de contratos que nos desfavorezcan, ya que si bien es atractivo el ver los rendimientos que nos ofrecen diversas empresas, es necesario revisar los fines para los cuales fue constituida la empresa que nos ofrece sus servicios e incluso asegurarnos que realmente sea una empresa financiera, incluso el ver qué tipo de sociedad es la que constituye a nuestro ofertante (S.A. de C.V, S.A.B., S.A.B., S.A.P. de I.V., entre otros) con lo cual incluso al invertir en alguna empresa que no sea de giro financiero es necesario ver cómo se encuentra constituida para conocer los riesgos y obligaciones que podamos adquirir, el trabajo de un abogado no solo es el de resolver problemas sino el ser un facilitador al ser preventivo de problemas legales, en caso de tener dudas u oportunidad de inversión acérquese a un abogado, y si usted ya se encuentra en una situación complicada por este tipo de fraudes de igual manera busque la asesoría de un abogado, tratando de allegarle los contratos firmados, el acta constitutiva de la sociedad en la cual invirtió o pretende hacerlo y/o cualquier documento con el que se cuente, recuerde que los abogados estamos para prevenir daños en su patrimonio e invierta de la manera más segura posible.

12 de enero de 2024

* Licenciado en Derecho. Correo: flmaganao@icloud.com