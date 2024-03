Como dice el dicho, lo que bien inicia, bien acaba. La campaña de la candidata de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, no pudo haber iniciado mejor. El viernes demostró porque va a la cabeza de las encuestas con 20 puntos de ventaja en el zócalo de la Ciudad de México, y el sábado refrendó en Ciudad Juárez, Chihuahua, con 25 mil personas, lo que será la campaña del triunfo. La futura primera presidenta del país inicia su gira reconociendo la importancia de Chihuahua, tal como lo ha hecho siempre el presidente López Obrador.

La única campaña seria de esta contienda no pudo iniciar mejor. Sin necesidad de un show de “firma de sangre”, que no habla más que de una forma más de llamar la atención y un penoso acto, la candidata del Partido del Trabajo enumeró 100 compromisos de campaña a los que la palabra basta para presentar y confiar en que no perderemos el rumbo del país, que los avances en materia social que hemos logrado, seguirán ese camino.

Contamos con la candidata mejor preparada, con una persona que ha demostrado congruencia a lo largo de toda su trayectoria, sensible a las necesidades de las personas, con una visión estratégica y una tarea por demás importante: consolidar lo logrado hasta ahora y continuar por ese camino. Porque no necesitamos que nos firmen con sangre que habrá continuidad en los programas sociales, sino visión para ampliarlos y que más gente sea beneficiada.

Juárez tiene un especial significado para la Cuarta Transformación, esta frontera fue el refugio del presidente Juárez durante la invasión francesa, siendo la principal resistencia durante esa época. Somos gente leal que siempre hemos reconocido la honestidad y por eso sabemos en qué lugar de la historia debemos estar. Ya lo refrendamos hace 6 años con el presidente López Obrador cuando también comenzó aquí su campaña ganadora. Nunca con más claridad la frase “amor con amor de paga”.

Reconocido por todos los partidos y aplicados en muchos estados de la oposición, los programas sociales son sin duda la parte más importante del proyecto de Claudia Sheinbaum. Una visión de gobierno que seguirá trabajando por acercarse aún más al “piso parejo” para todas y todos, es el rumbo que ya advirtió que marcará la próxima presidenta de México porque es una de las partes más relevantes de la balanza para lograr el bienestar que se requiere. Los programas de becas para la niñez y la pensión universal, son imprescindibles para lograr esa deseada equidad y por eso continuaremos por ese camino.

La vivienda, tal como lo mencionó ante 25 mil almas congregadas el sábado, seguirá siendo fundamental en la agenda, porque además de la reforma que ya se discute en el congreso para que el INFONAVIT construya vivienda y la pueda rentar, se comprometió a construir 500 mil viviendas que además crearán un millón de empleos, y no solo para lo derechohabientes, a través de la creación de más modelos de financiamiento para poder acceder a este derecho aunque no se cuente con un trabajo formal.

También se habló de uno de los problemas que más aquejan a las y los chihuahuenses, el transporte público, para lo cual el compromiso es, con o sin el apoyo de la gobernadora, implementar una red de transporte, que sean rutas alimentadoras eficientes que de una vez por todas resuelva este grave problema que tenemos y que administración tras administración continúa sin ser atendido.

Esta campaña es el inicio de la continuidad de este proyecto transformador. Lo que hace seis años comenzó, hoy representa un nuevo reto que culminará con la primera presidenta de izquierda de México.