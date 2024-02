La marcha del “desdén”

Después de haber visto, escuchado, leído y analizado lo que sucedió el pasado domingo en el Zócalo capitalino, solo puedo decir que la marcha para “defender” la democracia fue realmente una marcha del desdén, si, una marcha con una cantidad importante de personas que aseguran, juzgan, y justamente, desdeñan a quienes votan por la Cuarta Transformación pues para ellos, la falta de educación y la ignorancia es la principal característica de las personas. Y lo peor es que nunca se dan cuenta de la discriminación que cometen, su ceguera, no su educación, es la que no se los permite.

No voy a cometer el mismo error que los asistentes y organizadores de la concentración, no voy a desdeñarla, claro que fue una marcha nutrida y con mucha gente, no hay porque negarles eso, sin embargo, no es aquí lo que importa ahora la cantidad, sino lo que algunos de los asistentes declaraba de porqué asistieron y el desfile de personajes políticos de la oposición que participó en la concentración.

Muchas de las personas que asistieron a la marcha opinaban que la falta de educación y la poca cultura es lo que hace que la gente vote por la 4T, y lo dicen así, convencidos de que esa es la razón, cuando lo que realmente revelan es un clasismo profundo que desgraciadamente está muy presente en nuestro país. Denuestan a las personas por su falta de educación, las hacen menos, los tildan de ignorantes conformistas pues dicen que una “torta” es suficiente para comprarlos y asistan a una manifestación, porque claro, son incapaces de asistir a una por su propio pie, como ellos, que están ahí porque son educados e informados.

Margarita Zavala, Marko Cortés, Rosario Robles, Enrique de la Madrid, Francisco Labastida, todos ellos asistentes a la marcha, no los mueve la “defensa” de la democracia, los mueve el ya no estar en una posición que les permita seguir lucrando con los privilegios a los que están acostumbrados, porque oportunidades para cambiar el país, las tuvieron y lo único que atinaron hacer fue aprovecharse, ahí está la red de familiares que tenía Zavala en las guarderías y que todos sabemos en que terminó.

“Si el gobierno mete las manos en las elecciones, el voto no es libre; si el gobierno te dice que si gana la oposición se van los apoyos, las pensiones, las becas, el voto no es libre; si el gobierno busca confundirte con propaganda, el voto no es libre; si el gobierno amenaza y corrompe a los empresarios, el voto no es libre…”, este fue parte del desplegado auspiciado por los empresarios organizadores de la marcha que es más bien el catálogo de acciones que el PRI y el PAN hicieron cuando fueron gobierno, ¿o ya lo recuerdan?

Tantita…¡memoria! Les ayudo: la primera, justo lo que hizo el presidente empresario Vicente Fox cuando por todos los medios trató de evitar que López Obrador fuera candidato en 2006; la segunda y la tercera en una sola acción, todas y todos recordamos el famosísimo: López Obrador, un peligro para México; la cuarta, la Casa Blanca y los empresarios corrompidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Se equivocan todas y todos aquellos que asistieron a la marcha al tildar de poca o nula educación a quienes están con la 4T, porque lo que tenemos es MEMORIA, recordamos y tenemos muy presente lo que han hecho cuando tuvieron el país en sus manos, razón por la cual no se los vamos a devolver. Su desdén habla de su menosprecio e indiferencia por la gente que ha vivido décadas sumidas en la pobreza, pero que hoy por fin tiene la oportunidad de salir adelante y ser ellas y ellos quienes aprovechen las acciones del gobierno, no empresarios, no cúpulas partidistas.