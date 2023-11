La configuración presidencial 

Pues llegó el momento que durante cinco años se estuvo esperando. Quedó configurada la boleta presidencial a la que toda la ciudadanía mexicana acudirá a votar el próximo año con la esperanza, como cada 6 años, de tener un país y una vida mejor.

Serán tres las opciones que tendremos para dirigirnos en la próxima administración: Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Samuel García. Para ser sinceros, tenemos tres personas muy preparadas académicamente (Samuel y Claudia tienen hasta doctorados), con experiencia y con buena reputación. Hablo a título personal de cada quien, no por sus partidos políticos. Esto es un logro para la población mexicana.

Iniciaran ya las precampañas y con esto el primer acomodo real en las encuestas. Hasta ahorita no sabíamos cuál sería el rol que tomaría Movimiento Ciudadano. Existía la posibilidad de que Marcelo Ebrard compitiera con MC y eso, evidentemente, le robaría votos a Morena, lo que le daría un poco de posibilidades a Xochitl de realmente entrar en la competencia. La cosa es que fue todo lo contrario y ahora Samuel le robará un importante electorado al Frente porque hay muchos jóvenes que no están dispuestos a votar por el PRI y Samuel no representa negativos como muchos de los que acompañan a los otros partidos.

La dupla que hace Samuel junto con Mariana su esposa, que de ser una importante influencer para los jóvenes, se convertirá en la próxima Senadora por Nuevo León, esto le dará una gran fortaleza a esa candidatura. Si a eso le sumamos las buenas campañas políticas que genera MC, existiría una real probabilidad de que la competencia por el segundo lugar sea fuerte. Esta rivalidad es clave porque define el futuro político del país en cuestión de partidos realmente competitivos. Además, si MC rebasa al Frente, entonces este podría asegurar la muerte individual de los partidos que lo están conformando (PRI, PAN y PRD).

En lo que respecta a Xochitl, a la cual le tengo una gran admiración y cariño, ella tiene que asegurar que las candidaturas a senadurías, diputaciones federales, etc; sean competitivas y que no pongan personajes impresentables. Ella tendrá que ser muy estricta en este sentido porque luego ella estará cargando con todo el peso electoral en lugar de que le ayuden. Además, tiene que ser muy capaz para que no la dejen sola en la candidatura. Si empieza a estancarse (como le está pasando) la empezaran a abandonar y muchos saltarán del barco. El PAN es experto en esto y ella tiene que ser muy dura con este tipo de cosas.

Claudia tiene el camino planchado. Su trabajo debe consistir en no caer en provocaciones y que las personas que la rodean y otros candidatos de MORENA no cometan errores. Ella tiene todas las de ganar y si nada extraordinario pasa, así será. Solo que se caiga otra línea del metro o algo de esa magnitud podría hacer dudar que ella llegue a la silla presidencial.

Llegamos a la línea de arranque y los competidores están en sus posiciones. Esperemos las primeras encuestas ya con las candidaturas definidas y veamos semana a semana cómo va evolucionando la situación.