La continuidad

El próximo 2 de junio, los mexicanos tendremos que escoger entre continuar con las políticas del actual régimen, entre ellas perder nuestra libertad y nuestra democracia, o corregir el rumbo hacia un país mejor para todos los mexicanos.

Queremos seguir viviendo y más aún, en la violencia y la inseguridad, en donde los maleantes tengan más derechos que los ciudadanos comunes como la inmensa mayoría, porque también son seres humanos dijo el presidente y merecen todo nuestro respeto, por eso la política de abrazos, no balazos y son bien compas de los narcos y por eso me bajo de la camioneta a saludar a la mamá del Chapo. ¿Continuamos por ese camino?

Un sistema de salud de los peores del mundo, muy lejos de sistemas de primer mundo como Dinamarca. Un faltante enorme de medicinas, que ni la super farmacia que acaba de inaugurar el presidente y que no surte ni el 10% de lo que le solicitan, pero eso sí con miles de millones tirados a la basura. Un sistema de salud, que clausuró el Seguro Popular que atendía a mas de 15 millones de mexicanos, que hoy no tienen servicio médico, clausurado por puras envidias contra el presidente Calderón. ¿Queremos continuar así?





La clausura del aeropuerto de la CDMX, en Texcoco, que iba a ser uno de los más modernos del mundo, porque había corrupción, dijo López y que no pudo comprobar su dicho, con un costo de 300 mil millones por cancelar los contratos y otros 180 mil millones para construir el aeropuerto AIFA, que no despega y nos seguirá costando muchos millones anualmente, al igual que una compañía de aviación que tan solo la marca nos costo 800 millones y lleva de uno a diez pasajeros por vuelos. ¿Queremos seguir tirando nuestro dinero en cosas improductivas totalmente?





El tren Maya que lleva gastados tres veces su presupuesto y todavía no terminan, pero si destruyeron la selva de la península yucateca y los cenotes que abastecen de agua a Mérida. Un tren que no va a ninguna parte y como atractivo turístico no va a funcionar, ya que nos es atractivo horas y horas viendo selva y más selva. ¿Queremos continuar tirando nuestro dinero?





Una refinería Olmeca de Dos Bocas que después de dos años de “inaugurada” no ha refinado ni un barril de petróleo, no ha producido un litro de gasolina, para cuando lo haga, ya todos los automóviles serán eléctricos. ¿Querremos continuar cometiendo esos errores garrafales?





¿Queremos seguir dividiendo a los mexicanos, insultando un día sí y el otro también, a periodistas, empresarios y a todo aquel que se atreve a decir la verdad? Dicen que la verdad no peca, pero incomoda y vaya que si incomoda. Toda la información que se ha dado a conocer y que no ha sido desmentida en un solo párrafo de la corrupción de este gobierno, principalmente de los hijos del presidente, que sin empleo alguno, llevan una vida de reyes. Los 20 mil millones que se robaron de SEGALMEX, hasta la fecha el director en ese momento goza de cabal salud, en otro puesto en la secretaria de gobernación, protegido con el manto protector del presidente





¿Queremos continuar con un presidente que nos miente todos los días, no una vez, sino hasta 40 mentiras en un día en la Mañanera?





La continuidad no puede seguir, por el bien de nosotros los mexicanos.