La indolencia de López Obrador ante la ola de violencia dantesca que atraviesa el país

En días pasados, cimbró a todo el país la terrible noticia de la desaparición de cinco jóvenes el Lagos de Moreno, perdón, no a todos impacto esta triste noticia, al Presidente López Obrador lo motivó para contar chistes, así de grave es el problema de este señor que nos gobierna; así de preocupante es ver como no le importa en lo absoluto la seguridad de las y los mexicanos, denota que su mal llamada estrategia de seguridad es solo levantarse temprano y reunirse con su equipo de seguridad, pero seamos honestos, ¿qué ha salido de esas reuniones de las que tanto hace alarde el Presidente?, ¡nada! Absolutamente nada, aquí sí aplica el dicho que dice “no por mucho madrugar amanece más temprano”.

Los “abrazos, no balazos”, de nuestro Presidente nos han costado más de 160,000 homicidios, alzas en todos los delitos de alto impacto, y como ya es su costumbre a la hora de cuestionarlos alude a que todos esos muertos son causa de una mala herencia de los gobiernos neoliberales del pasado, que nadie de sus asesores, nadie de su círculo cercano es capaz de decirle que ya faltan meses para que termine su sexenio, y en materia de seguridad solo ha dicho lo que dice en los temas que claramente se ve lo rebasado, que es culpar al pasado.

Recuerdo una entrevista que el reportero Ciro Gómez Leyva le realizó al entonces candidato por la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, donde aseguraba que el país se iba a serenar, que gracias a sus programas clientelares con los jóvenes, el crimen organizado ya no los reclutaría, a lo que el periodista lo cuestiona, diciéndole si está consciente que si no logra bajar los índices de violencia en el país, así como las extorsiones, secuestros, y todo lo relacionado con la delincuencia organizada no habrá transformación, de ninguna manera podrá lograr que el país se transforme, a lo que respondió que estaba de acuerdo con el periodista; pues señores del Gobierno avísenle a López Obrador que su sexenio termina el 2024, octubre para ser precisa, y no cumplió con las y los mexicanos, del primero de diciembre de dos mil dieciocho a la fecha, este es el Gobierno que más homicidios cuenta en sus estadísticas.

Pero aquí es cuando nos toca a las y los ciudadanos a no perder la esperanza de que las cosas pueden cambiar para bien, poco a poco la población que creyó en López Obrador se ha dado cuenta que por mucho ha sido el presidente que más mentiras documentadas tiene, que no sabe administrar, que sus hijos y círculo cercanos a base de corrupción amasaron grandes fortunas, y pues la ecuación es sencilla, si le importáramos los y las mexicanas habría hecho lo imposible para terminar con la delincuencia organizada y no ceder todo el territorio que ahora es tierra de los carteles.