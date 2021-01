La pandemia en el 2021

No hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad”

- Juan Pablo II -

Arrancamos un 2021 con una expectativa que mantiene ciertas reservas en el tema de la pandemia del Covid-19, ya que en últimas fechas se ha politizado demasiado, como si la emergencia fuera ganar elecciones a como dé lugar en vez de la salud de la ciudadanía, que ya mucho ha sufrido con familiares o amistades contagiadas y que han perdido la batalla.

Pero esta fundamentada incertidumbre no sólo obedece a cuestiones electoreras, por supuesto que no, también nosotros como sociedad tenemos nuestra gran parte de culpa para que el dichoso virus siga haciendo de las suyas y para que la esperanza de que desaparezca o aminore sea cada vez más lejana. Y aunque la vacuna ya comenzó a suministrarse, el problema seguirá en los primeros meses de este reciente año y no porque haya escasez o pocas dosis, sino por la falta de orden de nosotros, el pueblo (de la mano del gobierno, por supuesto) para una adecuada y efectiva distribución. Tenemos que esperar serenamente la fecha en que nos toque la vacuna y mientras tanto redoblar el esfuerzo con los cuidados que ya conocemos, de lo contrario, el tiempo seguirá alargándose y las consecuencias negativas continuarán. México es el cuarto país con más fallecidos por este virus, después de Estados Unidos, Brasil y la India.

En esta nueva normalidad en la que vivimos debemos ser conscientes y aplaudir la decisión de que los primeros en vacunarse sean los que se dedican a la salud, médicos, enfermeras, enfermeros y todos aquellos que desde hospitales han realizado una labor agotadora para salvar lo más preciado que tenemos, la vida, para ellos nuestro respeto, se me merecen lo que quieran.

La solidaridad del pueblo azteca muchas veces se ha puesto como ejemplo ante el mundo entero, hoy no podemos ni debemos ceder ni un instante en los cuidados por la confianza que nos puede dar una vacuna que aún no tenemos. Llegará, desde luego que sí, pero en lo que llega, que las víctimas que partieron físicamente de este mundo terrenal representen la dura enseñanza de lo que nos puede pasar ante cualquier descuido. Hablemos con nuestra familia, nuestros amigos y nuestros vecinos. Hagamos lo que por lógica pura nos corresponde.

Llegó el 2021 y con él una conciencia copartícipe por la mayoría de quienes integramos este núcleo llamado sociedad; este nuevo año nos está obligando a tener un modificado estilo de vida muy diferente al que estábamos acostumbrados, ya nada será igual y esto lo tenemos que entender y comprender, los efectos de la pandemia y la misma pandemia tardarán en disiparse; el concepto de “responsabilidad” lo tendremos que arraigar a nuestra piel, no nos queda de otra. Es por el bien de todos.

Punto y aparte.

Chihuahua despidió el 2020 y recibió el 2021 de color blanco, el color de la paz y la tranquilidad. Le pedimos a nuestra clase política que en los próximos comicios electorales se comporten de igual manera, no queremos problemas de otra índole, piensen en los ciudadanos, por favor.

Secretario de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua.