La Reforma Electoral de AMLO (3 de 3)

La iniciativa de reforma electoral propuesta por el Ejecutivo federal es una manzana envenenada, cuyo fin último es destruir la democracia de nuestro país y establecer una dictadura de partido, para buscar una dictadura de un solo hombre.

El primer objetivo es eliminar la independencia y objetividad del Instituto Nacional Electoral, sobre todo su ciudadanización, para convertirlo en un organismo dominado al 100% por el presidente. El sueño de todo dictador, tener el poder absoluto , además de ser el dirigente del destino del país y del partido que gobierna; organizar, sancionar y determinar las candidaturas, las elecciones y sus resultados.

La gran mentira es que los ciudadanos van a elegir a los consejeros del INE, dado que el universo de donde saldrán los candidatos estará coptado por el Presidente. 20 que designa de manera directa, 20 del Poder Legislativo, que es él mismo, dado que tiene la mayoría y 20 del Poder Judicial, la SCJN, que según palabras de Morena, está en proceso de “obradorización”. 60 candidatos de él. Igual pasaría con el Tribunal Electoral, los 30 candidatos a magistrados serían sus lacayos.

Además, ambos puestos ya no tendrían que pasar ningún filtro de conocimiento o de no conflicto de interés, solo se necesita 100% de lealtad al Señor Presidente.

Otro gran problema es la centralización en la toma de decisiones, para poder resolver a favor de su partido (Morena), al desaparecer los OPLES, las 300 juntas distritales y las 32 juntas estatales, así como los tribunales estatales.

Segunda gran mentira, no desaparecen los legisladores plurinominales, si se reducen a 300 diputados y 96 senadores; pero ahora TODOS serían de lista, o de partido, esto es PLURINOMINALES. Sí, ya no habría legisladores de mayoría, se votaría por listas de candidatos, que no representarían a nadie, ni personas, ni municipios, ni entidades federativas, sólo a sus partidos. Una partidocracia total.

Los candidatos serían los cercanos a las autoridades; al presidente de la república y los gobernadores, así como a los dirigentes de los partidos políticos. Ólvidese de que un diputado recorra un distrito o lo represente, ni a los campesinos, agricultores, obreros, etc., sólo a los PARTIDOS POLÍTICOS, ¿Dónde harían campaña?, pues prácticamente no harían o sólo en las grandes urbes, no habría interés, porque las listas son impersonales, sin distinguir cualidades o habilidades, preparación, o desempeño. Legisladores sin ningún compromiso con el pueblo.

Por otra parte, al desaparecer el financiamiento de los partidos en la época que no haya campaña, los condenaría a desaparecer, porque no habría recursos para formar cuadros, capacitar a los posibles funcionarios, tener una identidad, ni espacios físicos, ni hacer trabajo de campo. Sólo sobreviviría el partido en el poder, Morena, que el gobierno le paga sus Siervos de la Nación, la publicidad, los acarreos, etc.

Por último, al determinar los diputados locales de los congresos estatales y las regidurías se rompe el Pacto Federal y se interfiere en la vida interna de los estados y municipios. Igualmente todos serían de lista, plurinominales. Total, como toda la supuesta 4T, un gran engaño, que aplauden sus seguidores, sin siquiera saber qué es.