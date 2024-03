Las ocho del 8M

Generar y comunicar indicadores con perspectiva de género: contrataciones, rotación, ausentismo, capacitación, promociones, participación en posiciones de liderazgo y estratégicas, brecha salarial, tasa retorno al trabajo después de licencia de maternidad. Lo que no se mide, no se controla, lo que no se controla, no se mejora. Y lo que no se comunica, deja de trabajarse o atenderse.