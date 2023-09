Los jóvenes son las presas

La dinámica social que se ha estado generando en los últimos tiempos en nuestro país ha llevado a poner en el mayor riesgo posible a lo más importante que puede tener una sociedad, y esto es, sus niños y sus jóvenes.

El pasado 24 de septiembre del 2023, fueron secuestrados siete jóvenes en la comunidad de Malpaso, los cuales oscilaban entre los 14 y los 18 años de edad, se dio a conocer que hallaron sin vida a seis de ellos, y uno que logró sobrevivir se encuentra en condiciones muy delicadas de salud, y fue trasladado para recibir atención médica.

En meses pasados vimos el caso de los cinco jóvenes que fueron desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, donde posteriormente circuló en redes sociales un video en donde se veía cómo se obligaba a uno de ellos a lastimar y matar a sus compañeros, esta situación ya había sucedido en ese mismo lugar en el año 2013, donde en aquella ocasión fueron siete, quienes jamás regresaron a sus casas y nunca los volvieron a ver sus familiares y amigos.

Estamos registrando la más fuerte agresión hacia la niñez y juventud mexicana que se ha registrado en la historia de nuestro país, lo más sagrado que puede tener un pueblo, está en peligro, México ocupa los primeros lugares de pornografía infantil en el mundo, y los secuestros y asesinatos de jóvenes ya son casos cotidianos.

A las mujeres y niñas se les secuestra para la trata de personas, a los hombres se les roba para obligarlos a incorporarse en el crimen organizado, a los niños se les roba para usarse como actores en pornografía y ser abusados.

¿Qué clase de pueblo no protege a sus niños?, ¿Qué esperamos que suceda si seguimos permitiendo que esto suceda?

La respuesta me da tanto miedo, la imaginación hace que la piel se ponga helada, y que la respiración se suspenda, nada más de imaginar lo que va a pasar si no se detiene esta situación.

Cada uno podemos generar alguna acción, la situación es terrible, y no podemos escudarnos en que a mí no me ha pasado, a mí no me va a pasar.

El shot es breve, porque el contenido es muy fuerte, se lo dejo en su conciencia, ojalá ud sea alguien de los que tiene el poder de cambiar esta situación y lograr que las cosas mejoren.

Un gusto saludarlo y nos encontramos en la próxima ocasión. AECH.