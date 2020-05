Los retos del COVID

Estimado lector, le escribo hoy con una triste noticia, ya que nuestro compañero de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua Pablo Bernach Lizárraga se ha ido desafortunadamente por padecimiento del virus de moda.

Por lo cual le puedo decir que esto del Covid-19 no es broma, y no es un invento, es real, y tangible, tanto que le platico que ya conozco a alguien que ya se fue a causa de esta enfermedad, es por eso que es pertinente seguir platicando del tema.

El día de hoy le quiero visualizar la otra crisis, el ser humano en muchas ocasiones se olvida que estamos conectados, que pertenecemos a sistemas por lo que el hecho de guardarnos para conservar la salud, está provocando la creación de una crisis que también afecta a la vida de los mexicanos, me refiero a la crisis económica, está, no solamente es privativa de los mexicanos, es una situación mundial.

Hoy día para México tenemos una amenaza adicional a la de la salud y la economía, me refiero a la presión que está ejerciendo el presidente Donald Trump a nuestro país, esto se traduce en el anuncio que ha hecho el presidente de México para dar a conocer que la economía se reactiva la semana que entra, esto aún y con la ya real saturación de los hospitales en el valle de México lo que lógicamente provocara un caos.

Donald Trump se está sintiendo perdido, porque el manejo de la pandemia aún y con la inyección económica del 11% del PIB que está haciendo a los estadounidenses no ha sido suficiente para manejar o minimizar la tragedia, por lo que al ver que no le está saliendo por ese lado Trump va a abrir la economía pese a las recomendaciones que le hicieron un grupo distinguido de epidemiólogos que asesoran a la casa blanca, quienes le han advertido del peligro en el que puede caer el país al hacerlo en este momento y como él propone hacerlo.

Anthony Fauci, el principal consejero médico del gobierno estadounidense advierte al senado que abrir al país como se propone por parte del ejecutivo traerá sufrimiento y muerte innecesarias.

Esto lo hace en una entrevista al diario The New York Times buscando socializar y hacer presión de alguna forma para que no se reactive de forma abrupta, si no que sea paulatino y controlado de la mejor forma.

Para México esto conlleva mayor peligro, ya que nosotros como país nos encontramos en un panorama drásticamente más desfavorecedor, ¿a qué me refiero? Pues a que en México no se han activado apoyos para las familias como ha sucedido en EEUU, en México no estamos haciendo pruebas como en EEUU, ya que “No son representativas ni necesarias” según López Gatell, lo que nos da un panorama en el que caminamos a ciegas, y no sabemos realmente donde estamos parados.

México no está aplanando la curva, y no estoy segura de que hayamos llegado ya al pico, pero como el presidente de México a Donald Trump es al único que escucha, pues la semana que entra empezaremos a abrir la economía.

Le pido se cuide todo lo que pueda a ud y a su familia, esto llegó para quedarse, y con las medidas de abrir rápido será más fuerte.

Mi más sentido pésame a la familia de Pablo Bernach@MarAlmeyda