Chihuahua es un territorio muy hermoso y con muchos retos en cuanto a su clima, pero también se ha destacado por ser una tierra fértil para la producción de un fruto que tiene propiedades nutricionales muy destacadas y que a mi parecer es un manjar de los dioses, hablo de la manzana.

Chihuahua a nivel nacional ocupa el primer lugar en producción, y en el mundo México se encuentra en el lugar 22 de producción de este delicioso fruto.

En el estado son seis regiones principalmente en donde se produce, por orden alfabético; Bocoyna, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Chihuahua, Guachochi y Guerrero.

Los que vivimos en este estado no necesitamos platicar mucho acerca de las bondades y las deliciosas variedades que tiene este fruto, y menos de todo lo que se puede obtener en sabores y platillos de la manzana, a mí en lo particular, me encantan los orejones, que no es otra cosa, más que la manzana deshidratada, y que presenta una textura y un sabor deliciosamente concentrado.

La manzana es un fruto muy generoso y completo, tiene un bajo aporte calórico, contiene unas 80 kcal, pero contiene una gran cantidad de nutrientes.

Es un 85% de agua, por lo cual es un fruto que puede ayudar a recuperar la hidratación en el cuerpo, contiene hidratos de carbono, que son positivos para el organismo, contiene vitamina E, vitamina C, la cual favorece el funcionamiento del sistema nervioso, tiene minerales como potasio, que es necesario para la transmisión y generación de los impulsos nerviosos, contiene zinc, manganeso, azufre, flúor, yodo, boro o selenio que ayudan en los procesos de desarrollo celular.

Contiene fibra que ayuda a fortalecer la función intestinal, cuando se padece estreñimiento, la manzana es una excelente opción para ayudar a corregirlo, también es rica en flavonoides y taninos, por lo que es antioxidante y antiinflamatoria.

La manzana te puede sacar de un apuro cuando no tienes forma de lavar tus dientes y el aliento no te ayuda, ingiriendo una manzana podrás limpiar la dentadura y dejar un aliento fresco y con un buen aroma.

Te ayuda a mejorar la memoria, el cabello, las uñas, fortalece el sistema inmunológico, ayuda a frenar las hemorragias, y sobre todo, te puede poner de buen humor, debido a su delicioso sabor, aroma y presentación.

La manzana se puede consumir de muchas formas, desde cortarla del árbol y saborearla, hasta hacerla un delicioso puré para acompañar algún corte o proteína.

El pay de manzana, es un imperdible, quienes no hemos disfrutado de alguno, hay infinidad de recetas para prepararlos y más en estas fechas de bajas temperaturas, una rebanada bien servida con una bola de nieve y un café, no se le niega a nadie y pocos serán los que se resistan a probarlo.

La manzana también la puedes asar, con un poco de agua en un sartén, fuego bajo, canela, y descubrirás un sabor deliciosamente concentrado, así como una textura muy suave para degustar.

En fin, las opciones son muchas, tantas como la imaginación lo permita, pero lo más importante para los que vivimos en este estado, es que la de Chihuahua, es la más deliciosa de todo el mundo, así que, a disfrutarla, en esta temporada y durante todo el año, ya que como dicen, “An Apple a day, keeps the doctor away” Una manzana al día mantiene lejos al doctor.

Abrazo y hasta la próxima ocasión. AECH.