Mujeres emprendedoras

La desigualdad en el acceso a oportunidades es una realidad en nuestro país, a consecuencia de diversas circunstancias miles de personas carecen de un trabajo formal por lo que, para sobrevivir, deben trabajar de manera independiente y en su mayoría además, de manera informal. Históricamente el acceso y la permanencia en el mercado laboral, ha sido más complejo para las mujeres, debido a los roles que la sociedad le ha asignado al género.

Si bien, en las últimas décadas se ha visto un avance significativo de la participación femenina en el ámbito laboral de nuestro país aun nos encontramos con diversas barreras que impiden que miles mujeres puedan obtener un empleo formal que les permita obtener una salario con el que puedan gozar de una vida digna.

Anteriormente, se decía que las mujeres debían permanecer en casa y desempeñar labores domésticas, lo que suponía la falta de preparación académica y profesional que les permitiera acceder a un empleo, también, se les asignaba exclusivamente el desempeño de los trabajos de cuidado de los hijos menores, lo que actualmente no ha cambiado demasiado, por lo que para muchas mujeres poder cubrir con requerimientos que usualmente solicitan los empleadores es complicado.

Para 2022, alrededor de 38 millones de mujeres eran madres y el 11 por ciento eran madres solteras y jefas de familia, lo que indica que una gran cantidad de mujeres, además de ser las responsables del cuidado de sus hijos, son quienes tienen que salir a trabajar para poder proveer económicamente sus hogares. Algunas de ellas optan por comenzar un emprendimiento, es decir, un negocio de manera independiente, que si bien, en algunos casos, trabajando de esta manera pueden incluso, obtener mayores ingresos que si trabajaran formalmente, no hay que perder de vista que no es así en todos los casos y que además, trabajar por cuenta propia significa no contar con derechos laborales, lo que aumenta la situación de vulnerabilidad de muchas mujeres.

En nuestro país, el 19 por ciento de las personas emprendedoras son mujeres, dato que nos permite observar que también en el sector empresarial existen retos que vencer para que exista una mayor participación de las mujeres y que cada día sean más las que estén a la cabeza de las micro y pequeñas empresas. Por lo que es importante implementar acciones y medidas tendientes al apoyo de este sector, hace falta visibilizar más a las mujeres emprendedoras, por ello, es indispensable que gobierno y ciudadanía actúen en conjunto para que el éxito y la participación de las mujeres en el sector empresarial sea cada vez más.