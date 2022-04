No va la reforma energética

Hoy he de abordar un tema que es por demás importante y determinante para la estabilidad económica de nuestro país.

También es importante para el cuidado de las energías limpias y del medio ambiente, la conservación y buen uso del agua y la limpieza del aire.

Es cuidar los tratados internacionales, principalmente los acuerdos tomados con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos de América.

Sí, en este momento estamos debatiendo en la Cámara de Diputados la reforma energética y escuchando las opiniones de expertos, voy a resumir el tema en seis puntos, que me parecen son la base en la toma de decisiones, es muy importante tener en cuenta que estamos legislando para México y los mexicanos, para el cuidado de su salud, economía, educación, valores y tener una vida digna.

En la opinión de los expertos el principal comentario es que no se requiere de una reforma constitucional para hacer eficiente a la Comisión Federal de Electricidad. La CFE ha sido ineficiente por décadas, se han hecho infinidad de modificaciones a las leyes para tratar de hacerla eficiente, pero lo que nos encontramos es que cada modificación no ha resuelto la gran problemática de eficiencia y económica que tiene la paraestatal. No debemos perder de vista que el gobierno es para gobernar y no para generar riqueza, en todo caso crear condiciones para que los particulares sean generadores de riqueza, empleo y con esas dos condiciones mejora la condición de cualquier país.

El segundo punto que se ha tocado en el parlamento abierto y en las mesas de discusión es el gran riesgo que corremos los mexicanos de regresar a la empresa monopólica que ya había desaparecido.

Como tercer punto hablaré de que el día de hoy se despacha la energía más barata y más limpia, los ciudadanos reciben energía más barata y se tiene un cuidado de medio ambiente.

El cuarto punto es lo contrario al anterior y justamente es lo que sucedería con la reforma planteada, se despacharía primero la energía más cara y más sucia. Es una de las principales causas por las que no estamos de acuerdo en la reforma planteada.

El quinto punto es también consecuencia del punto anterior, ya que al tener una energía sucia se daña el medio ambiente, también la consecuencia es que la reforma daña la economía de los mexicanos al tener energías más caras.

El último y sexto punto, con la reforma es claro que al no tener nuestro país la capacidad para producir la suficiente energía caeríamos en escasez y en consecuencia apagones.

No extenderé más mis comentarios porque seguimos en la discusión de esta reforma. Los invito a ver el parlamento abierto donde existe una gran riqueza de comentarios e información que será de gran utilidad.





Doctora en Derecho Fiscal. Diputada federal