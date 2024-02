Seguimos con las iniciativas del presidente

Nos encontramos ahí frente a la televisión, ese día 5 de febrero, día de la celebración de la constitución mexicana, ese día lo recordaremos por tres acontecimientos, la primera y más importante, el presidente por primera vez no fue a Querétaro a la celebración del aniversario de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, hecho desafortunado, el segundo fue el extraordinario discurso del ministro Alberto Pérez Dayán, y tercero, la presentación de las 20 iniciativas del presidente López Obrador, a menos de 8 meses de irse de la presidencia, la intencionalidad claramente expuesta, año electoral, a eso me referiré en los siguientes párrafos.

Veinte iniciativas, dieciocho constitucionales y dos reformas a leyes secundarias. Podríamos hablar del extraordinario discurso del ministro Pérez Dayán, pero de lo que hablaré es de esas iniciativas que en lo personal no es nada nuevo, son iniciativas que ya se habían presentado con anterioridad, por mis compañeros legisladores, o también por el presidente, lamento profundamente, que distraigamos la atención en lo ya atendido, y en unos de los casos hasta declaradas inconstitucionales.

Iniciaré por comentar que, la que mayor expectativa tuvo, fue la de pensiones, un verdadero engaño, de lo que se dijo y de lo que viene inserto en la propuesta; el presidente dijo en su programa mañanero, que las pensiones cubrirían los salarios de los trabajadores mexicanos en el 100% del último salario percibido antes de jubilarse, ¡que gran sorpresa! nos encontramos al momento de darle lectura a la iniciativa.

La iniciativa solo incluye a los trabajadores que se jubilen después de que se publique está reforma, además de que el monto está topado a los trabajadores que ganen hasta dieciséis mil seiscientos setenta y siete pesos, esto es que los trabajadores que ganan más de esa cantidad no tienen garantizado el 100% de su pensión.

Otro gran hueco que trae la iniciativa, es que no tiene claridad el origen de los recurso con los que se harán los pagos de esas pensiones, habla la iniciativa que se creará un gran fondo semilla que es por demás muy cuestionable, porque no está considerado el presupuesto de egresos del año 2024, creo que es solo falsedad, mentira, como muchos de los mensajes que trasmite a diario en su programa mañanero, otro punto muy importante para la creación del fondo es el recurso que se obtendría del 25% del remanente de las utilidades netas de las empresas a cargo del estado, empresas que actualmente, todas las referidas en la propuesta, están trabajando con grandes pérdidas.





Además de esa polémica iniciativa referida en los párrafos anteriores hay otras 19, que solo enumeraré en los siguientes renglones:





Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanos Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años, lo mismo para personas con discapacidad. Otorgar becas a estudiantes Garantizar atención médica integral Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas. Prohibir el maltrato a los animales. Prohibir la extracción de hidrocarburos mediante el fracking; no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto En zonas de escasez de agua y solo autorizar concesiones para uso doméstico. Prohibir los vapeadores Que el aumento del salario mínimo no sea menos a la inflación El salario de los trabajadores del estado ( maestros, policías, médicos , enfermeras, guardia nacional, soldados, policías ), no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al seguro social. Garantizar a los jóvenes desempleados un salario mínimo durante un año. Los campesinos contarán con un jornal seguro. La utilización de vías férreas para transporte de pasajeros Nueva iniciativa de reforma electoral Elección por voto a jueces, magistrados y ministros del poder judicial. Que la guardia nacional forme parte de la SEDENA Convertir en política de estado la austeridad republicana Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas





Nos preguntamos ¿Qué posibilidades tienen de transitar estas iniciativas?. No existen posibilidades, ya que en la cámara de diputados no existen condiciones para que las votaciones le sean favorables a estas propuestas. No tienen los votos suficientes para reformas constitucionales.





Creo que la única intención del presidente es la elección del 2024, con mentiras y falsas expectativas.