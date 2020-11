Por un mejor Chihuahua

La naturaleza humana muestra una tendencia simple, donde nos es más sencillo criticar y dictar lo que vemos o creemos es incorrecto, que poder discernir, analizar, diseñar, crear, innovar o concebir como algo factible o mejor a lo que criticamos.

Nos hemos concentrado demasiado en decir lo que vemos mal, pero no siempre tenemos la capacidad de dar opciones, de proponer y dejar de ser seres pasivos, caníbales morales y depredadores de iniciativas de otros, sólo damos la idea de lo que nos parece equivocado, pero no proponemos.

Deseo fervientemente que nuestra sociedad se vuelva más preparada y tenga mejores maneras de presentar ideas y opciones viables.

Y sin embargo hay excelentes excepciones, hay planes, proyectos y propuestas también que buscan sacar lo mejor de todos y dar las opciones que den mejor calidad de vida, un mejor Chihuahua, un mejor México, como el proyecto “Salario Digno”, y como el “Chihuahua Futura”.

Y debo decirlo, son iniciativas de la iniciativa privada, que buscan mejorar niveles salariales, calidad de vida y bienestar para nuestra sociedad, desarrollo industrial, calidad de vida de la ciudad, desarrollo urbano, etc. que quedan lejos de las estériles, viles y en muchas ocasiones crueles luchas políticas, que se aprecian hoy, como meras denostaciones, adolecen de propuestas y observaciones que tristemente hasta carecen de sustento, esperando que sólo por el soporte de algún personaje avalado sustenten afirmaciones no ciertas, mentiras o verdades a medias, que únicamente buscan la división de la sociedad, el resentimiento de clases y la falta de objetivos comunes.

Pero hablemos de lo bueno, de lo que pretende dar a nuestra sociedad una mejor situación de vida, una opción de salir de la crisis causada por el coronavirus, por la pandemia, por el decrecimiento económico, por la falta de políticas adecuadas para verdaderamente dar equidad, ya que subir a los de abajo es mejor que bajar a los de arriba, la equidad es recibir justicia, no ajusticiar de manera arbitraria, dar oportunidades de ser mejores a todos, de ser parejos, pero no cortando las piernas a algunos, sino desarrollando a los que no saben andar o correr.

Veremos en un futuro próximo los desarrollos de los proyectos de “Salario Digno" y “Chihuahua Futura”, donde podremos trabajar en el diseño de modelos que nos proyecten como una sociedad unida y evolucionada, con miras de equidad y esfuerzo recompensado justamente. Con un sueño de que podemos lograr los anhelos si nos ponemos metas y llevamos a cabo un plan bien estructurado y ejecutado, por personas convencidas de querer vivir mejor y poner lo mejor de cada uno para ello.

Soy un idealista, que cree en que todos somos buenos, que podemos lograr lo que nos proponemos y que no permitiremos que nos lleven por política de la mezquindad, el beneficio a corto plazo por medio de comprar las almas con despensas o pagos por nuestra voluntad de voto, sino por tener idea de largo plazo y visión de una sociedad verdaderamente justa y bienestar, pero con crecimiento y calidad de vida, con oportunidades, no sólo subsidiariedad que arregla el ayer, a veces el hoy, pero nunca el mañana.

Les invito a que seamos parte de la construcción de nuestro futuro y no únicmente ácidos críticos de lo que vemos, desarrollemos los “cómos” y los “qués” que darán un mejor futuro a nuestros hijos y nietos, que la sociedad y nuestra descendencia pueda agradecer que hayamos sido parte de su vida.

¡Viva Chihuahua!