¿Pues qué tanto vale el PRI?

No habían iniciado las precampañas oficialmente, cuando ya a Xóchitl Gálvez la había traicionado el subconsciente y había dicho que jamás invitaría a impresentables a su gobierno como Alito o Bartlett. La verdad, todos la entendemos porque es algo que la población piensa pero que, tristemente, no puede expresar porque preside un partido de la alianza.

La cosa es que insisten en que esta alianza es positiva en términos electorales (en ningún otro sentido lo pudiera ser) pero luego me pongo a pensar en cuánto podrá valer el voto duro del PRI para que sea positivo con todos los negativos que en realidad trae atras. No encuentro respuesta a este cuestionamiento.

Esta extraña amalgama le dio vida al frankestein que fortaleció en su momento a Morena. En otras palabras, Morena creció gracias al odio y resentimiento de la gente contra los gobiernos que se habían vivido y, sobre todo, la corrupción de la que habían sido cómplices tanto priistas y panistas. En un inicio se creía una utopía el que el PRI y PAN se aliaran. Pero la idea del PRIAN, con la que creció Andrés Manuel, fue tomando tanta fuerza que llevó a la presidencia de la república al líder del movimiento.

Hoy, a pesar de todo, se decidió que se unieran. Esto con la convicción de que los gobernadores y exgobernadores del PRI, las grandes figuras, sus alcaldes, etc; apoyaran con toda la estructura la campaña de Xóchitl, pero no ha sido así. Al contrario, lo único que ha sucedido desde entonces son las renuncias al partido. Ya casi todos los exgobernadores (que serían los operadores políticos por excelencia) trabajan con Morena. Los priistas más reconocidos del Senado se fueron al partido verde. Eso sí, en los mítines solo se ven banderas del PRI porque he de reconocer que para movilizar a ese tipo de eventos son muy buenos. Pero eso le perjudica enormemente a Xochitl. Una precampaña que debería ser azul o blanca, es roja y eso no es nada bueno.

Sumemos a esto que en la repartición de candidaturas, el PRI salió muy bien. Ya lo dijo el expresidente nacional del PAN, Damián Zepeda. Pareciera que en la mejor de las situaciones, el PAN reduce su número de diputados y senadores y el PRI podría crecer. Pero esto no es bueno porque es el PRI el que le ha votado a Morena las reformas más dañinas como la militarización del país, los nombramientos de la corte, etc. Es un aliado en el que no se puede confiar a la hora de la hora.

¿Tu te puedes explicar esto?¿Me podrías decir dónde está lo positivo en esta ecuación? ¿Qué hay detrás de las negociaciones que no estamos viendo en realidad?

Es evidente que Xochitl no está metiendo mano en la designación de candidaturas ni en las plurinominales. Esto es un gran error para ella. Si no mete mano para elegir las mejores opciones a las candidaturas, le impondrán a puros amiguitos de las dirigencias y serán un lastre más en su campaña. Ya verán que el famoso Alito, será un senador plurinominal muy pronto y ya quiero ver la explicación que le trataran de dar a eso. ¡Que alguien me explique!