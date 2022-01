“Nuestro cuerpo es nuestro jardín, nuestras decisiones, nuestros jardineros” Shakespeare -

Por alguna razón que hasta la fecha sigo sin comprender, mi padre, que el mes pasado partió de este mundo terrenal, no podía estar sin su frasquito de VickVaporub, cuando acudía a visitarlo, antes de la despedida su encargo era siempre el citado ungüento, nunca le pregunté para qué lo usaba, pero cuando un progenitor nos solicita algo simplemente hay que obedecer y ya.





Pues ahora resulta y resalta que, según las palabras autorizadas del doctor Jorge Alcocer Varela, investigador y flamante secretario de Salud de nuestro contagiado país, los niños, independientemente de si padecen alguna otra enfermedad, con el solo hecho de untarse esta pomadita de eucalipto y mentol y tomar un poco de té caliente saldrían adelante si es que llegan a ser alcanzados por el bicho del Covid-19, virus cuyo saldo de defunciones ha dejado cifras preocupantes para la Organización Mundial de la Salud.





No me imagino el sentir de los cientos de pediatras que se encuentran actualmente atendiendo a infantes con Covid, sus tratamientos fueron prácticamente desacreditados por el mero mero de la salud en nuestra nación, quien además dijo que él no vacunaría a sus nietos (tómala) pensando seguramente en que el sistema inmunológico de los chamacos es más fuerte frente al virus, pero olvidando que ya se han presentado casos serios en algunos hospitales.





Posiblemente la sencilla receta o recomendación del Dr. Alcocer viene a lugar tratando de obedecer las directrices que ha marcado la seudo austeridad del gobierno del que forma parte y prefiere dejar a un lado el llevar a cabo medidas con bases sólidas y serias en esta difícil tarea de aminorar los casos de contagio de este virus que en nuestro país lleva ya más de 300,000 muertes, según datos oficiales.





En los días que van de este incierto 2022 se han superado todos los récords en cuanto a contagios de Covid en cualesquiera de sus presentaciones: Alpha, Beta, Gamma, Delta, Ómicron y recientemente Deltacron. Los nosocomios, clínicas y laboratorios presentan largas filas de ciudadanos que desean o necesitan realizarse alguna de las pruebas, y es que para como andamos de nerviosos cualquier gripa o alergia que se nos presenta ya pensamos que se trata de Covid; escuchar estornudar a un tercero hace que lo volteemos a ver con cara de duda y preocupación, ¿o no?





Obedeciendo las profundas y concienzudas recomendaciones nacionales que se han dado desde que inició la pandemia, como son el no mentir, el no robar y la medallita protectora, ahora no estaría de más considerar para el botiquín varios tarritos de Vaporub y unas cajitas de té de hierbabuena y manzanilla, digo, más vale, ¿no? Este envidiable sistema de salud no lo tiene ni Dinamarca.





La actitud de don Andrés de estar diciéndole al pueblo azteca lo bien que le va con su Covid golpea en aquellos que la están pasando mal ya sea por síntomas fuertes, pérdidas de familiares o amigos o dificultades para realizarse una prueba. Pésimos sus estrategas en materia de comunicación.





Ante el errático palabreo del primer mandatario y sus hombres de salud los ciudadanos tenemos que seguir usando cubrebocas, respetar la sana distancia, lavarnos las manos constantemente y estar al pendiente de las fechas de vacunación. La mejor solución está en nosotros. Ande pues.





Presidente de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua





