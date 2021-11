Punto y aparte | La UNAM, el nuevo antagonista

“Nunca hubo un momento de mayor necesidad de pensamiento independiente como hoy en día” Cohen -

En cualquier escenario saber escoger al antagonista de la historia es importantísimo, ya que éste representa la base para que se desarrolle lo que el autor requiere, así la exitosa telenovela mexicana de 1986 “Cuna de lobos” no tendría sentido sin la presencia de la malvada Catalina Creel, personaje interpretado por María Rubio que mantuvo en suspenso a todo el país hasta el último capítulo; Batman no sería el héroe que es si no combatiera las acciones delictivas del Guasón, el Pingüino y el Acertijo, tres villanos que constantemente ponen a temblar a los habitantes de Ciudad Gótica.





Los actores políticos de nuestro país se suben también al escenario todos los días y el primer mandatario, buscando no responder a los temas centrales que interesan a la nación (salud, empleos, seguridad), elige efímeros antagonistas para dirigirle sus afrentas desde la tribuna de sus mañaneras, lo ha hecho así con la clase media, los científicos, los medios de comunicación, los empresarios y recientemente con la Universidad Nacional Autónoma de México adjudicándole que en sus aulas se encuentran posicionados el conservadurismo y la derecha, además de retar a sus estudiantes a que se manifiesten contra él porque, dice, se están aburguesando (tómala).





Esta ofensa en contra de la UNAM se antoja difícil que ocasione algún tipo de movimiento, ya que los adjetivos calificativos recibidos por el presidente obedecen a una simple arremetida por aspectos ideológicos y no se enfocan a problemas de relevancia que presenta la casa académica y que tienen que ver con la formación de los jóvenes y la capacitación de los maestros. Su enfado obedece a la libertad de pensamiento que se lleva a cabo en la institución que se encuentra rankeada en primer lugar en las universidades del país y dentro de las mejores 110 a nivel mundial, después de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, de acuerdo a la metodología del QS World University Rankings 2022.





Quien manda en Palacio Nacional parece haber olvidado que su llegada a este recinto en 2018 se vio respaldada por gran parte de los alumnos de la UNAM (aunque en el 2021 la disminución de votantes universitarios por Morena fue considerable), una institución cuya pluralidad la ha caracterizado siempre, aquí todas las voces son escuchadas, pero principalmente respetadas; por su raza sigue hablando el espíritu, ese espíritu que impulsó Vasconcelos y que sigue adaptándose a los requerimientos de los tiempos modernos, tiempos en que ninguna atadura ni imposición tienen cabida.





Poner a la UNAM como antagonista y confrontarla con el Ejecutivo deja entrever el malestar de AMLO al querer su apoyo de manera incondicional, pero si de algo pueden vanagloriarse los poseedores del “¡Goya, goya!” es por su apartamiento con el poder político y se requiere que así siga siendo. Si don Manuel quiere entrarle al debate universitario tiene que elevar el nivel y escuchar todas las voces, porque un monólogo que no acusa de recibo en nada ayuda nunca.





Presidente de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua





aruedam@hotmail.com