Punto y aparte | ¿Por qué ir a votar?

“Alguien luchó por tu derecho al voto, úsalo”

Susan B. Anthony -

Ayer, miércoles, después de varios días donde escuchamos y experimentamos de todo un poco, donde nos vimos sorprendidos por varias acciones de la clase política y donde los astros se alinearon para que, después de más de dos décadas, la Máquina del Cruz Azul por fin levantara la copa del torneo del futbol mexicano, terminaron las campañas electorales, demos gracias por ello. Ahora sí, a despejar un poco la mente, a cavilar y lo más importante: a tomar o a reafirmar una decisión de gran trascendencia.

Hemos escuchado cantidad de ocasiones que las elecciones del próximo domingo serán históricas y muy importantes, por eso iré a votar; amo a mi familia y quiero a Chihuahua, el estado donde nací, donde conocí a mi compañera de vida y donde nacieron mis chamacos, por eso iré a votar; soy orgulloso profesor universitario desde hace veinticinco años y mis acciones van acompañadas de toda la ética y la responsabilidad posible dentro y fuera del aula académica, por eso iré a votar; no me agrada que otros tomen mis decisiones, por eso iré a votar; estoy convencido de que día con día se conquista la deseada democracia para nuestra nación, por eso iré a votar. Con el costoso abstencionismo perdemos prácticamente todos, por eso iré a votar.

En nuestro querido Chihuahua tenemos una realidad muy distante a la que se vive en otras entidades, no somos el estado cuyas necesidades se asemejan a las que se tienen en el centro o en el sur del país, aunque claro que podemos coincidir en algunas. Y hablando de la gente, nuestro carácter y nuestro temperamento son diferentes al de otros y no por ello somos mejores o peores, no, simplemente así somos, aguerridos, fuertes y como dice el corrido, nobles y leales. Es por esto que el próximo día 6 tenemos que llenar esas urnas que nos esperarán para confirmar esa lealtad que tenemos por nuestro territorio. ¡Vamos, Chihuahua!

Estimados y atrevidos lectores, no olviden el domingo acudir a la casilla con su cubrebocas, respetar las indicaciones de sana distancia que te darán los funcionarios que fueron capacitados para ello y si pueden llévense un poco de gel antibacterial; aunque parte de la población ya esté vacunada, los cuidados deben seguir permanentemente; nuestra responsabilidad cívica también tiene que ver con cuidar la salud de todos.

Punto y aparte

Desde este noble espacio va un reconocimiento para El Heraldo de Chihuahua por la cobertura que dio al proceso electoral, principalmente de nuestro estado, donde abarcó a todas las voces de todos los colores, poniendo un ejemplo de lo que se debe hacer en cuestiones de pluralidad. ¡Bien por este rotativo!

Secretario de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua.

aruedam@hotmail.com