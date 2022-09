Torre Centinela: ¡A consulta popular! 

Por: Senadora Bertha Caraveo

México vive tiempos donde la democracia directa se ha hecho protagonista en la vida diaria. Además, la seguridad ya no es un asunto que se decide en las cúpulas con el reciente llamado del presidente a una consulta popular para que sea el pueblo quien decida sobre la continuidad de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad. Con esta propuesta, nuestro mandatario invita a la reflexión y a un ejercicio de discernimiento público. La idea de la democracia directa no es nueva, e incluso, se remonta a los países europeos con el mayor índice de desarrollo humano y calidad de vida.

Tal es el caso de Suiza, una confederación que prácticamente toma todas sus decisiones mediante consultas, plebiscitos, referéndums y cuya rectoría del Estado pasa por una necesaria aprobación popular. Tan sólo el 25 de septiembre han sostenido ejercicios de este tipo para decidir sobre la política fiscal, las pensiones y la ganadería intensiva. Sobra mencionar que el desarrollado Estado-Nación suizo es el que mayor índice tiene de democracia participativa en el mundo. El Presidente de la república ha replicado este modelo y por tanto, ha profundizado la democratización de México.

Sin embargo, es innegable que Ciudad Juárez ha sido víctima de una violencia sistémica y multidimensional que ha cobrado la vida de miles de personas. El panismo chihuahuense fue y es cómplice de que esta violencia prevalezca. Tal es el ejemplo del megaproyecto que anuncia la gobernadora Maru Campos como “solución” a esta crisis: Una torre de “inteligencia” policiaca. Dicha torre lo único que tiene de “inteligente” son oscuros intereses de fondo, posible triangulación de recursos y un evidente esfuerzo de Maru Campos por pagar las deudas con las que llegó al poder.

Basándonos en los datos que han sido publicados, el contrato de la Torre Centinela fue celebrado con la empresa Seguritech por cinco años y deberá cumplir con la entrega de la obra a principios de 2024. Dicho contrato fue otorgado por 4,200 millones de pesos, aspecto que resulta reprobable, pues el proceso no ha sido sujeto a transparencia por parte del gobierno estatal. Por otro lado, Seguritech también ha sido el encargado de desarrollar modelos de seguridad en Tamaulipas y Guanajuato, con resultados que han demostrado una y otra vez el fracaso al no lograr frenar ni mitigar los altos índices de delincuencia y violencia.

En la última semana, los estados gobernados por la oposición han concentrado la gran mayoría de homicidios. Guanajuato, del PAN, con 43; el Edomex, del PRI, con 27; Jalisco, de MC, con 22, y Nuevo León, de MC, con 20, son el mejor ejemplo de lo necesario que resultan modelos serios de seguridad, que los gobernadores asuman su responsabilidad y que dejen de experimentar a costa del erario y las vidas del pueblo. ¿Cuál es la estrategia alternativa de seguridad de la oposición? ¿Poner muchas Torres Centinelas acaso?

Una de las grandes contradicciones de la Gobernadora ha sido el origen de los fondos para financiar su caprichosa torre. Según la información otorgada, la Torre Centinela será financiada a partir de “un reordenamiento de las finanzas y la Ley de Ingresos'.' Esencialmente, lo que la gobernadora no se atreve a decir es que va a seguir endeudando a Chihuahua como lo hizo su padrino César Duarte. No lo vamos a permitir.

Por lo anterior, y como representante del Pacto Federal, quiero hacer un llamado a la Gobernadora a proponer una consulta popular al pueblo juarense, que en su mayoría ha mostrado el repudio hacia un proyecto que copia modelos de estados fracasados, nos endeuda aún más y sirve únicamente los intereses económicos a los que la Gobernadora está enfocada cumplir. El que pregunta no se equivoca. Es momento de que Maru Campos no le tenga miedo a la gente y que, si quiere hacer su torre, le pregunte al pueblo que dice gobernar si está o no de acuerdo.

Por último, aunque la consulta popular en materia de seguridad que realizará el presidente López Obrador no será legalmente vinculante, sí tomará en cuenta la voluntad mayoritaria. Por ello, les anuncio que será la voz del pueblo mi guía para emitir mi voto en torno a la extensión de la pertenencia de las fuerzas armadas hasta 2028. Eso es lo que corresponde como legisladora y servidora pública.