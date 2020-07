Tú haces la diferencia

Estimado lector, espero se encuentre muy bien en lo particular, en lo general desafortunadamente como estado y como país parece que no va tan bien como quisiéramos.

En los pasados días en el estado de Chihuahua se ha visto un llamado de emergencia por parte de la autoridad sanitaria para que la ciudadanía, así es, usted y yo, y todos los demás chihuahuenses nos pongamos en acción para frenar los contagios.

Los hospitales se encuentran llenos, ya no pueden aceptar más enfermos de Covid, el número de casos va en aumento y ¿sabe una cosa? Esto es responsabilidad de todos.

Es por eso que el día de hoy me detengo a platicar con usted, si es que amablemente me lo permite, para comentarle algunas cosas:

● El virus del Covid-19 sí existe, sí es real, no es un invento del gobierno.

● El virus agarra parejo, es decir, ningún grupo de edad está exento de poder infectarse y sobre todo de complicarse.

● Han habido muchos jóvenes que desafortunadamente no creyeron, se infectaron y tristemente fallecieron y no padecían ninguna de las comorbilidades de las que tanto hemos escuchado.

● El virus lo podemos contener. ¿Cómo?

● En primer lugar, usa cubrebocas, siempre que andes en la calle junto con otras personas, protégete con el cubrebocas, hay muchas opciones, la más recomendable son las N95, ya están a la venta en muchos lugares, en las farmacias encuentras hasta de $90.

● Cuida tu cubrebocas y desinféctalo todos los días, no lo uses de cubre cuello porque se puede contaminar.

● Consigue gel antibacterial, unas toallas con las que te puedas estar limpiando las manos si tienes que andar en transporte público puedes limpiar tus manos después de bajar del transporte, y desechar en la basura la toalla. (Recomiendo agregarles jabón, puede ser líquido una pequeña cantidad y traerlas a la mano).

● Si caminas y no hay gente alrededor, retira el cubrebocas para que no te afecte la función pulmonar, si hay personas no lo retires.

● Limpia tus pies al llegar a tu casa, puedes hacerlo con un trapeador con jabón para no contaminar tu hogar.

● Lava tus manos constantemente, si no tienes agua busca gel antibacterial.

Juntos lo podemos lograr!!! no sobran chihuahuenses, no sobran mexicanos, pongamos un alto a los contagios, está en tus manos lograrlo.

Gracias y hasta la próxima. @MarAlmeyda Miembro de Aechih