México tiene exceso de liquidez y de capital: Daniel Becker 

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker, explicó que la Banca tiene índices de capital por encima del 18 por ciento, por lo que aseguró que, tiene exceso de liquidez y de capital, pues a pesar de que nuestro país enfrenta diversos retos en materia económica, existen grandes oportunidades para salir adelante.

Al participar durante la V Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del PRI, que se realizó en el CEN del PRI, el invitado afirmó que el Banco de México está mandando señales de que arreglará la inflación, al reiterar que el principal objetivo de Banxico es mantener un peso fuerte.

Al exponer que el territorio nacional es una economía relativamente lenta, señaló que tenemos un Banco de México que se adelantó a la curva para darle certeza a la economía.

En la presentación “Prospectiva económica”, el especialista refirió que la inflación está empezando a bajar a nivel mundial y que el crédito a nómina representa 250 mil millones de pesos.

“Existen agentes financieros que entregan créditos de nómina que representan más del 30 por ciento de los ingresos mensuales de los usuarios bancarios”, alertó.

En ese sentido, expuso que México podría tener un crecimiento que podría llegar a su máximo potencial.

Por otro lado, Blanca Heredia Rubio, catedrática del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguró que el PRI le dio a México durante décadas la posibilidad de convivencia y estabilidad de gobierno, porque combinó el orden y el progreso.

Al participar en el segundo día de trabajos de la V Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de este instituto político, la académica subrayó que no se puede perder de vista la importancia de la política, porque descuidarla hizo que ocurriera el sismo político del 2018, es decir, la llegada de Morena al poder.

En su ponencia “Cambio de coordenadas: claves de interpretación y perspectiva hacia adelante para México”, precisó que durante los últimos 40 años, en los llamados gobiernos de transición, no hubo crecimiento, no se fortaleció la clase media y no se reformó el sistema de justicia. Estos razonamientos, indicó, generaron hartazgo, ingobernabilidad y violencia que capitaliza el movimiento de Andrés Manuel López Obrador.

Heredia Rubio reflexionó sobre las claves de la política actual. Señaló que recientemente se han desplazado los ejes de la disputa política, es decir, lo que antes se definía en términos de izquierda y derecha, ahora se hace en términos de élites y el pueblo, de ahí el nacimiento de los gobiernos populistas.

De cara a la elección del 2024, prevé un ambiente de radicalización política y que continúen los embates contra el INE.

“La oposición, en su conjunto, debe aspirar a fortalecer el sistema de pesos y contrapesos para crecer en el Congreso de la Unión y los congresos locales”, agregó.