El destino rebasó a AMLO

Finalmente el destino y la realidad terminaron rebasando a “los otros datos” que mentirosamente decía tener AMLO y ahora sí quiere que nadie salga de su casa por la pandemia del coronavirus.





El 12 de marzo el Instituto Tecnológico de Monterrey fue el que lanzó la voz de alerta, anunciando a las 5 de la tarde que suspendía sus clases presenciales en todas sus instalaciones del país a partir del día siguiente para evitar que la pandemia de llegara a esparcir gravemente como estaba sucediendo en divertido países, aunque en México era realmente pocos casos, pero así había empezado en China y Europa. Siguieron de inmediato otras instituciones privadas, educativas, industriales y comerciales, mientras en las mañaneras se seguía insistiendo que no pasaba nada y que había que seguir con abrazos y besos, que eso de la pandemia era creada por los enemigos de la 4T, continuaba sembrando el odio entre los mexicanos.

El pueblo se organizó a pesar del presidente y su vocero de salud que insistían en que no pasaba nada, que era un mal de ricos, dijo el gobernador de Puebla.

Luego siguieron muy rápidamente algunos gobernadores, entre ellos Javier Corral, de Chihuahua, que salió a decir que se suspendía el programa de inversión, para tener los recursos de enfrentar la pandemia, entre otras acciones.

También hubo presidentes municipales en el país que tomaron medidas para detener la llegada de la pandemia, entre ellos Maru Campos de la ciudad de Chihuahua, que anunció con mucha claridad nueve medidas todas ellas a apoyar a las micro y pequeñas empresas que son las que generan empleos y bienestar. Todas ellas con mucha claridad y de gran apoyo para que estos pequeños empresarios no desaparezcan, porque detrás de la crisis de salud viene un enorme crisis económica que tenemos que prevenir desde ahora. Muy bien planteado por Maru Campos.

Mientras la 4T sigue con sus tonterías, ahora ya reconoce el peligro del coronavirus, pero dice que no van a ayudar a las empresas en lo absoluto, sino que esos recursos los van a dar a la gente pobre, ¿Será? o ¿son para conseguir votos o seguir con la corrupción? Pero no sólo eso, sino que está semana pasada López canceló una inversión privada en Mexicali, una cervecera que estaba invirtiendo 1,500 millones de dólares, iba a generar cientos de empleos, divisas, ya que esa cerveza se iba a exportar. Alguien con sólo un dedo de frente sabe que esto no sólo es un error garrafal, sino que ahuyenta las demás inversiones. Yo creo que López tiene más de un dedo de frente, tiene varios, pero creo que es un plan diabólico para llevar el país a la ruina y entonces llegar el como el Mesías redentor. No tardamos en ver al presidente contagiado, internado en el Hospital Militar y luego hacer un show mediático.

Para Chihuahua el colmo de esta semana fue que a medianoche, como llegan los ladrones, ordenó que se abrieran las compuertas de la presa La Boquilla, para pagar el agua a Estados Unidos, según un tratado del 1944, cuando esa presa se construyó en 1919, fue para regar los plantíos río abajo. La presa tiene actualmente 2 millones de litros números redondos, le debemos 1.1 millones a los americanos. Quedarían 900 mil y para mantener la presa sin colapsarse se necesitan 540 quedarían 360 y para este ciclo de riego se necesitan 1 millón. La verdad es que no le interesa al presidente que la gente produzca y en este caso alimentos. Abrieron tanto las compuertas que inundaron 1,500 hectáreas y varios poblados pequeños. Por supuesto los campesinos y agricultores no se dejaron y lograron pararlos pronto. Bien hecho por la gente del sur del estado.





El destino ya rebasó a AMLO.