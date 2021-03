El lobo asomando las orejas

El que quiera oír, que oiga y sino, después no nos quejemos, porque el lobo ya está aquí para atacarnos.

El dictadorzuelo no soporta absolutamente ninguna crítica, como tampoco acepta error alguno en la conducción del país, todo es culpa del pasado, de los neoliberales, yo tengo otros datos de que vamos bien, de la mafia del poder que le dejó el país en ruina, aunque él tenga a toda la mafia del poder en su gabinete. Todos son culpables menos yo, aunque ya hayan pasado dos años y medio desde que asumió el poder presidencial, que ahora quiere convertir en dictadura.

En las últimas dos semanas nos hemos enterado cómo ha embestido a aquellos que no piensan como él y que no lo alaban como sus chairos. El gobernador de Tamaulipas, de partido de la oposición de Morena, del PAN, está siendo sometido a desafuero en la Cámara de Senadores, a petición del dictadorzuelo, acusado de asociación delictuosa y no sé cuánta cosa, sólo porque le ha dicho sus verdades, de frente, con mucho respeto, pero eso lo convierte en enemigo de la nación, porque la nación ya es él.

Sin evidencia alguna, ataca al gobernador de Tamaulipas, cuando el dictadorzuelo fue el que subió a la sierra de Sinaloa a saludar a la mamá del Chapo, liberó a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, violando una orden de aprehensión ejecutada por el Ejército. La última, en la mentidera de esta semana le ordena a la secretaria de Seguridad Pública que reciba a Florián Tudor, estafador de origen rumano que tiene orden de aprehensión en varios países del mundo por haber clonado tarjetas de crédito y haber desfalcado por más de 2,500 millones de dólares a turistas en la zona de Cancún y la Riviera maya, durante diez años, donde instalaba cajeros en lugares estratégicos.

Otro que está siendo embestido es el auditor superior de la Federación, ya que se atrevió a dar a conocer los faltantes del primer año de gobierno, por más de 67 mil millones de pesos, más la pérdida por más de 332 millones de pesos al cancelar sin razón alguna la construcción que ya estaba a mitad de camino, del nuevo aeropuerto de la CDMX. La Auditoría Superior de la Federación es un órgano independiente, creado constitucionalmente en los artículos 74 y 79 de la Constitución, para vigilar el buen uso de los recursos del Ejecutivo y de todos aquellos entes que manejen recursos federales. Ya lo puso en la picota al ordenarle a la Cámara de Diputados que lo llame a cuentas.

En esta última semana se despidió el comentarista de Radio Imagen Ángel Verdugo, después de 17 años de estar en ese medio, al recibir “línea” para sus comentarios, lo cual no aceptó Angel, porque le pareció insultante que le quisieran ordenar qué decir, ya que al final del día la opinión de él es precisamente eso, la opinión de Ángel Verdugo, al igual que las ideas de este escribidor, son mías y no del medio en que se publican, en uso de esa libertad de expresión que se supone tenemos consagrada en la Constitución Política Mexicana, basado en los artículos 6 y 7 de nuestra carta magna y en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El lobo ya está aquí enseñando las orejas y algo más, de nosotros depende que lo dejemos acabar con México, como acabaron con Venezuela entre Hugo Chavez y Maduro, que pasó de ser el país más rico de América Latina a un país donde no tiene alimentos, luz, agua, vive el pueblo en la miseria.