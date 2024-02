Excelentes resultados de Maru

El pasado sábado 3 de febrero se llevó a cabo el 2º informe de gobierno de la gobernadora Maru Campos Galván, en el centro de convenciones de la capital del estado de Chihuahua. La logística del evento y el arreglo de los salones no podía ser mejor, cero filas para los accesos, mucho personal de apoyo muy amable y atento. Imposible tener una queja.





Pero vayamos al fondo del informe. Para mi sorpresa, se invirtió bastante dinero en todas aquellas necesidades tan sentidas por la población, siendo que se recibió el estado en una situación financiera muy deplorable, ya que los últimos once años solo se endeudaron las finanzas estatales y se hizo muy poco para que los chihuahuenses viviéramos mejor. Indiscutiblemente el secretario Jesús Granillo apoyado por gente muy preparada en manejo de las finanzas gubernamentales, como Ernesto Cordero, exsecretario de hacienda federal, sacaron a flote el barco, que ya amenazaba con hundirse. Muy bien manejadas las finanzas lo cual se traduce en capacidad de inversiones en los reglones que le corresponden al gobierno y no inversiones que no le corresponden al gobierno como líneas aéreas que llevan los aviones con muy pocos pasajeros, al igual que el tren Maya, que después de inaugurado, se descompuso.





La seguridad pública ha mejorado sensiblemente con el programa Centinela, que costará 4 mil millones, una vez que se termina, pero que ya está dando resultados, a pesar del nulo apoyo federal. Mas personal, mejor capacitado, mas equipo de primera tecnología, mas patrullas nuevas para todo el estado. “En Chihuahua decimos no a las alianzas oscuras, ni a los contubernios que impiden la paz” duro y a la cabeza del inquilino de palacio nacional, dijo la gobernadora.





“A los golpes de la federación, se suman los de la naturaleza”, refiriéndose a los nulos apoyos federales para el campo, cerrando la financiera rural y la tremenda sequía que padecimos en este año. Pero el gobierno de Maru salió al quite y apoyo con algunos millones al campo chihuahuense.





De esas inversiones que no se ven y los políticos no quieren entrarle, se introdujo agua potable en varias colonias de ciudades y rancherías del estado, como hace tiempo no se veía. También se invirtió en aparatos de tecnología de punta para combatir el cáncer, que se ha vuelto una pesadilla, hoy estamos bien equipados para atender este terrible mal-





Se les dio mantenimiento a los hospitales del estado, mejorando sus instalaciones y terminando algunos hospitales, como el de la mujer en Parral. El abasto de medicinas, que nos prometieron, por el señor Obrador, que sería igual o mejor que Dinamarca y después con una mega farmacia que no surte nada, Chihuahua puede jactarse de surtir el 80% de los medicamentos que solicitan los pacientes.





El anuncio de MEDI CHIHUAHUA, para sustituir el seguro popular que estaba funcionando bastante bien y que Obrador decidió cancelar y poner el INSABI que fracasó y luego se lo endosó al IMSS y que hasta la fecha no da resultados.





Falta espacio para seguir comentando los excelentes resultados de un buen gobierno, honesto, eficiente y humanista, como es el de Maru Campos Galván.