Familia, la empresa más importante

En una ocasión, visitaba a un cliente con un colaborador cuando surgió el tema de su familia. Me compartió que estaban pasando por momentos difíciles y me nació decirle “Tu orden de compra más importante a ganar es tu familia”.

Esta época del año nos invita a reflexionar sobre lo que somos, lo que hemos logrado y las nuevas metas. Sin duda, como empresarios, enfocamos gran parte de nuestro tiempo en diseñar una compañía ganadora. Pero antes de ser empresarios, somos personas que buscan la plenitud, la cual es inalcanzable si nuestras familias están rotas.

Perder la familia, además de crear graves consecuencias para otros, también compromete nuestra estabilidad emocional y capacidad de tomar buenas decisiones. Cuando tenemos un problema en casa, nos distrae e impide que estemos enfocados en crear una empresa competitiva.

En el diccionario, la empresa se define como una entidad lucrativa. Sin embargo, hoy en día se acepta cada vez más que su objetivo trasciende lo económico y debe también crear bienestar para todos los grupos de interés. ¿Será que las familias son un grupo de interés que debemos incluir en nuestros modelos de negocios?

Existen varias amenazas al bienestar familiar: 1) confrontaciones estériles y egoístas que privilegian lo económico sobre la familia empresaria; 2) una desatención crónica a nuestra esposa(o) e hijos que crea distancias irreconciliables; 3) modelos de negocio que no permiten la unidad familiar de los colaboradores. ¿Vale la pena perder a un hijo(a) o a nuestra esposa(o) por algo económico? Sin duda, no es prudente correr ese riesgo. Siempre podremos encontrar una mejor oportunidad de negocio, donde podemos permitirnos ganar algunas órdenes de compra y perder otras, pero en el plano familiar, no funciona así.

Aprovechemos entonces este cierre de año, la festividad de hoy, el nacimiento de Jesús, para reenfocarnos en lo que más importa. Podríamos hacer lo siguiente: resetear nuestras relaciones familiares, pidiendo perdón por aquellos daños o ausencias de este año, reconocer las ayudas que hemos recibido de nuestra familia, y proponernos mantener espacios frecuentes de convivencia familiar y no dejar que el trabajo nos aleje. Con nuestros hijos, podemos definir con claridad qué virtudes queremos fomentar este año; aquellas que luego lamentamos que no existan en nuestros trabajadores, como la justicia, la cultura del esfuerzo, la comunicación asertiva, el trabajo y la constancia.

En la empresa, podemos ampliar algunas capacitaciones de bienestar a los familiares de nuestros trabajadores, organizar reuniones familiares, acompañar y vigilar la estabilidad emocional e inclusive poner a su alcance terapias si fuera necesario.

Hoy, algunas personas ven a la empresa o el trabajo como amenaza al logro familiar. Asumamos el reto de diseñar modelos de negocio que hagan posible trascender en lo profesional y familiar.

Finalmente, te invito a definir 3 acciones concretas para mejorar tu familia este año 2024.

Felices Fiestas