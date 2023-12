Informalidad vs salarios

Según el diario El País de fecha 30 de junio del 2023, el trabajo informal en México supera el 55% y con base en la nota periodística de esta casa editorial, El Heraldo de Chihuahua, de fecha 30 de noviembre del 2023, en la entidad más del 30% vive en la informalidad económica, es decir, más del 42% de los mexicanos no cotizan ante las autoridades hacendarias.

El surgimiento de la informalidad lo encontramos en dos aspectos primordialmente, la bajísima competitividad en salarios y la casi nula compensación de servicios como contraparte del pago de impuestos. Sabemos que en cualquier renglón, salud, seguridad pública, seguridad social, educación, etc., nos quedan a deber y múltiples funcionarios se han servido del tributo que pagamos para amasar descomunales fortunas sin rendir cuentas a nadie, entonces por un simple razonamiento lógico, ¿Por qué pagar ese tributo?”. Y ¿qué pasa en el lado empresarial? La razón de ser de los empresarios es maximizar sus ganancias y para ello necesitan hacer dos cosas: ser excelentes en lo que hacen, o crear nuevos bienes o sistemas productivos. Cuando esto sucede no hay tanta competencia y se obtienen más beneficios.

La competencia la hay sólo en los niveles de mediocridad. “La pesca es mejor ahí donde sólo se atreven los más audaces” suele decir el adagio popular. Tener como filosofía empresarial la excelencia siempre supone barreras de entrada a la competencia, cuanto mejor seas, menos competidores tendrás, la calidad siempre es una buena estrategia para diferenciarse y ganas más. ¿En Chihuahua se da esta situación? Básicamente no.

El sector empresarial sustenta sus excedentes en la reducción del costo variable (salarios) principalmente por eso son tan bajos provocando que la gente opte por buscar “otras” alternativas de ingresos para su subsistencia volcándose a la informalidad o incluso se arriesga en aguas turbulentas como lo son los mercados financieros o la delincuencia. ¿Quieren menos economía informal?, paguen mejores salarios, atiendan las causas simplemente. Para el año siguiente aumentará el salario mínimo a 207.44 pesos diarios; mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte pasa de 260.34 a 312.41 pesos diarios. Esto representa un incremento de 20% en ambas zonas salariales. Este dato es muy importante ya que por más de 100 años los empresarios y el gobierno autorizaban incrementos mínimos al salario, del 4% o 5% anual so pretexto de controlar la inflación y en el último sexenio los trabajadores han visto aumentado su ingreso en un 135% sin la demagogia del holocausto de la inflación.

En el pasado los empresarios inventaron nuevos conceptos para medir la pobreza y no aumentar el salario mínimo como: pobreza social, coyuntural, relativa, absoluta, estructural, material, crítica, extrema, infantil, rural, urbana, etc., para exponer que la gente no era del todo pobre y bastaron sólo 5 años para devolverle un poco de dignidad al ingreso del trabajador, ¿quiere usted volver a los incrementos del 3 o 4 % anual en el salario?

Maestro en Finanzas. Economista

