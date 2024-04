El nearshoring no es otra cosa que una localización cerna. El principio rector de la creación de valor empresarial es una construcción sorprendentemente simple: las empresas que crecen y obtienen un rendimiento del capital que excede su costo de capital crean valor.

Las empresas buscan beneficios empresariales básicamente en dos factores: mano de obra barata y suministros suficientes y económicos para realizar su producción. Las empresas no dan empleo, necesitan de los empleados para crear ese valor y van a donde estén los menores costos. Si en este momento de campañas presidenciales hablan de este tema es porque algunas empresas ven con cierta incertidumbre la creación de valor en los países asiáticos –China particularmente- y están buscando donde pueden colocar esa inversión para crear mayor valor, incrementar su riqueza; eso nada tiene que ver una gestión política como algunos líderes públicos locales le quieren hacer pensar a la sociedad.

No es ningún favor, los salarios son bajos y utilizan los recursos naturales (externalidades negativas) como el agua que son baratos. Ahora bien, el nearshoring no significa que mejorará la calidad de vida de los habitantes ni habrá desarrollo, crecimiento sí, pero la riqueza se canalizará particularmente hacia la empresa, no precisamente a la comunidad o sus empleados. En el vecino país del norte las empresas por ley tienen una responsabilidad social, pero aquí eso no existe, recordemos que los accionistas desean maximizar las ganancias en el corto plazo, la creación de valor para una comunidad puede llevar años.

La experiencia demuestra que las empresas dedicadas a la creación de valor social son más sanas y sólidas, y saben que invertir para un crecimiento sostenible construye economías más fuertes, mejores niveles de vida y más oportunidades para las personas. En México y en particular en el Estado de Chihuahua no ha sucedido así; en términos locales hemos sido partícipes de ese crecimiento exclusivamente como una fábrica grandota, basta ver el desarrollo de Ciudad Juárez y la misma capital donde difícilmente se distingue una mejoría social, un mejor nivel de vida, la gente sobrevive pero nada más.

En el año de 1988 con la llegada de Calos Salinas de Gortari a la presidencia de México se intensificó aún más esta relación económica y en el ámbito local con el gobierno de Francisco Barrio, es decir, llevamos más de 45 años con la misma cantaleta. Las variables económicas actuales no son nada halagadoras, la educación está por los suelos, la violencia y la ignorancia han aumentado, el trabajo se ha intensificado y ahora todos a las fábricas desde muy jóvenes, las ciudades descuidadas, carencia de agua y limitaciones en los servicios públicos a men de que ahora se le cobra al ciudadano hasta por una copia en las oficinas de gobierno.

¿Estamos mejor? No lo creo, estamos distraídos, metidos en un caos urbano y productivo dejando que pase el tiempo. Se necesita un verdadero cambio de paradigma que inicia con una exigencia ciudadana hacia las autoridades para mejorar.





