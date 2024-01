Subsidio alimentario

El día 8 de Enero publicaron las reglas de operación del programa Precios de Garantía en el DOF. “Artículo 1. El objetivo general del Programa es mejorar el ingreso de los pequeños y medianos productores agropecuarios de granos básicos (arroz, frijol, maíz y trigo) y leche, mediante la implementación de precios de garantía”. No se trata de que el consumidor tenga precios accesibles o estimular la libre competencia sino garantizar una ganancia mínima a los productores lo que genera un incentivo perverso ya que los productores no tienen motivaciones para mejorar sus procesos productivos pues el gobierno les asegura su ingreso, algo que no hace con el resto de la población. Ejemplo: la Leche. La unidad de medida es un litro y su registro es diario. El precio de garantía es de $11.05 pesos por litro, es decir, pase lo que pase, el gobierno les asegura ese precio por cada litro que produzcan hasta los 30 litros por vaca, producción promedio, no más. Pensemos que hay un productor con 5 vacas en ordeña. En este caso tendría garantizado $1,657.5 pesos al día por 150 litros de leche diaria. Las vacas no pueden dejar de producir ni un solo día ya que eso les produce enfermedades en sus ubres por lo que esa cantidad multiplicada por 365 días el año nos da $604, 987 pesos para un productor considerado en los límites de la pobreza de activos. Si el costo de producir la leche es del 40% del total (es menos pero es para fines ilustrativos), su beneficio antes de impuestos es de $362,992 pesos menos impuestos, pongamos $100,000 pesos (es mucho menos por el trato diferenciado que recibe), quedan más de $260,000 pesos libres al año. Una persona considerada en el límite marginal de la pobreza en una ciudad gana $1,700 pesos a la semana por 52 semanas que tiene el año obtiene un ingreso de $88,400 pesos más bonos y aguinaldo serian $100,000 pesos aproximadamente. Conclusión: 1° los precios de garantía profundizan las diferencias y segmentan el trato entre los mexicanos ya que unos obtienen beneficios que otros jamás verán. 2° promueve incentivos negativos (que no provienen del mercado) redistribuyendo la riqueza de forma inequitativa. 3° Que el esfuerzo es inverso ya que para sobrevivir en la ciudad un trabajador necesita hacer más, ser más productivo en todo sentido, mientras que un pequeño productor no necesita esforzarse demasiado. Ahora bien eso es en el caso de pequeños productores pero que hay de los medianos productores propietarios de hasta 500 cabezas de ganado cuya rentabilidad es altísima, lo anterior multiplicado por 100. Resumiendo si se trata de ayudar al productor en que momento este se solidariza con los consumidores, nunca, eso no sucede, prefiere tirar su producto antes de darlo al precio justo y es aquí donde hay que volver a plantearse porque la población urbana tiene que cargar con ese subsidio de los precios de garantía, no es razonable. Imagínese esto en los demás productos aplicables al programa y aun así llegan carísimos a nuestra mesa por la especulación de los comerciantes, algo andamos haciendo equivocadamente.

Cuenta X: @Scalees42

facebook: Valente de la Peña