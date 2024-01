Lo que se espera en las finanzas para este 2024

Tanto en la vida como en la economía, lo único cierto es la incertidumbre y la muerte.

México tendrá que volver a encender en el 2024 los motores del consumo privado y la inversión para impulsar a la economía en todo el país, en medio del proceso electoral más grande de la historia que pondrá el gasto público electoral más grande en circulación.

Se está presumiendo que hasta ahora la elección presidencial no genera una alerta al mercado económico, ya que se espera que la contienda electoral transcurra en un entorno democrático y de legalidad, y que México mantenga la estabilidad macroeconómica con cualquiera de los precandidatos y quien resulte ganador de la silla presidencial.

La llegada de la inversión extranjera es otro factor al que se le dará seguimiento en cuanto a su influencia en el avance del producto interno bruto (PIB).

El actual gobierno Federal, pronosticó desde septiembre de 2023, cuando se entregó al Congreso el paquete económico, que la economía crecerá en un rango de 2.5% y 3.5% en 2024, similar al que se estimó para el cierre de 2023.

El consumo privado y los mayores niveles de inversión pública y privada son los factores en los que el gobierno fundamentó el crecimiento del PIB para el último año del sexenio del actual presidente de México.

Así mismo, los aumentos al salario mínimo y el despliegue de diversos programas sociales han contribuido en una parte al impulso del consumo de los hogares. De acuerdo al presupuesto aprobado es de 9 billones de pesos mexicanos de los cuales, solo tres programas sociales consumirán el 5.5%, el cual será destinado para la pensión de adultos mayores, pensiones para personas con discapacidad y el programa de sembrando vida.

Se estima que la economía crecerá entre 2.3% y 3.7% en el 2024, con una estimación central de 3%, mayor a la de 2.1% que se había previsto a finales de agosto 2023.

Por otro lado, el segundo escenario, que llamamos pesimista, se puede considerar también como supuestos de base que se mantiene o quizá se profundiza la falta de confianza del sector privado en las políticas públicas, por lo que se debilita aún más la inversión privada, lo que reduce el crecimiento del PIB

Se está previendo el alza del impuesto IEPS para este periodo 2024, lo que será un duro golpe para los energéticos, alimentos y servicios que contengan registrado este impuesto, en el supuesto que se consideraba la no creación de nuevos impuestos, se ha cambiado la forma del registro en algunos y el considerarse el IVA en productos y servicios que no se contemplaban anteriormente.

Como ya se comentó, corregir estos resultados altamente preocupantes requeriría de una alteración radical de la política económica y de la reversión de muchas políticas públicas y del tono del discurso presidencial que hasta ahora se han definido, lo que se ve muy poco probable.

En resumen, es importante tener claramente las finanzas de toda empresa, evaluar los riesgos de invertir o no hacerlo, evitar las compras innecesarias de productos, activos y servicios que no se consideren importantes de momento; todo esto dado a que se tienen que tener planes financieros a corto plazo, para hacer frente a situaciones que no están a nuestro alcance y que pueden afectar de manera directa o indirecta los ingresos de nuestras empresas, en este caso puedo decir que se llegue a retomar el retorno seguro, otra pandemia y con ello el cierre de más empresas que el la pandemia de covid 19.

