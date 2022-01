No pagues comisión por pagar con tarjeta, es ilegal

BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS DE CHIHUAHUA, A.C.

Por: Yoshi A. Villalobos Soto (*)

Colaboración

¿Te ha tocado ir de compras a una tienda o comer en un restaurante y te quieren cobrar comisión por pagar con tarjeta? Resulta y resalta que la comisión que te cobran algunos establecimientos por el pago con tarjeta es ilegal.

La Procuraduría Federal del Consumidor Profeco señaló que:

\u0009“Si al comprar cualquier producto en algún establecimiento te cobran una comisión por pagar con tu tarjeta de débito o crédito debes saber que lo puedes denunciar”.

\u0009Sin embargo, es algo que a los dueños de los establecimientos no les causó gracia, incluso gran parte del comercio desconoce este acto como una conducta ilegal, porque simplemente la aceptamos y la seguimos promoviendo.

\u0009De tal forma que debemos empezar a generar conciencia y promover la cultura de la legalidad, puesto que no se debe abusar ni aumentar los precios de un producto o servicio sólo porque se les dio la gana a los dueños y mucho menos dar al azar un porcentaje del 4, del 5, o del 6% que ni siquiera está estipulado en ninguna parte, permitiendo que los establecimientos cobren un monto adicional a la compra de forma arbitraria.

Profeco no tiene un sistema de atención rápida a menos que sea el Buen Fin, o sea una vez al año, donde ponen módulos afuera de las tiendas. Por lo que tienes que llamar a una línea telefónica que aparece en internet, la cual no existe y la línea telefónica local sólo te contesta en horario de gobierno (hasta las tres de la tarde), el correo pareciera ser un poco más eficiente y las redes sociales te piden que esperes hasta que un asesor te contacte. Entonces el tiempo de respuesta de Profeco es tardado, pero seguro. Y lo más importante, conserva el ticket donde te hicieron el cargo.

Como testimonio puedo decir que una servidora fue a comprar comida en un establecimiento y pagué con tarjeta y ya saben uno como abogada y con el conocimiento de que no podían cobrar comisión lo manifesté a los empleados de la tienda y resulta que ni me atendieron y hasta me trataron mal. Y yo me pregunto por qué se desquitan con uno, pues si la Profeco dice que es ilegal, deberían tomar con buenos ojos el comentario y aplicarlo.

Entonces, estimados lectores, la invitación que yo les hago es que levanten una queja del establecimiento para evitar abusos y el cobro de una comisión de forma arbitraria.

Así que la Profeco hace una visita e invita a estos negocios a poner en sus listas de productos y servicios los precios en efectivo y con tarjeta, los cuales deben estar visibles para que el comprador decida si lo adquiere o no.

Recordemos que los negocios que adquieren una terminal con algún banco son los que asumen los cargos por el uso de la terminal, no el consumidor. Incluso se presta que para el descuento que tenga el producto se te sume con la comisión por pago con tarjeta, lo que es un fraude.

Cabe mencionar que la autoridad fiscal incentiva el uso del pago electrónico, pero estas prácticas lo desincentivan. En conclusión, puedo decir que los cobros adicionales sólo muestran la incapacidad que tiene el establecimiento para la administración de sus costos y su finalidad debiera ser vender más poniéndole al cliente los diferentes medios de pago y no castigar al consumidor por comprarle.

(*) Abogada litigante.