Nuevas medidas

Las medidas que tomó el Gobierno del Estado con el semáforo rojo, para disminuir los contagios del coronavirus, estoy seguro de que fueron dictadas con el mejor de los ánimos de mejorar la situación, sin embargo, hasta la fecha no ha sido así.

Algunos giros se pueden considerar no indispensables, pero los que sí son indispensables, me parece que ha sido más el daño que el beneficio, como por ejemplo los supermercados, que deben cerrar sábados y domingos y de lunes a viernes cerrar a las siete de la tarde/noche, lo único que ha logrado es que se hagan aglomeraciones sobre todo los viernes, que ya la gente sabe que van a cerrar el fin de semana. ¿No sería mejor que abrieran 24/7, con horarios para ciertos clientes, como adultos mayores que fueran de seis a diez de la mañana?, en algunos supermercados no dejan entrar a mayores de 60 años, si viven solos, ¿cómo van a comprar su mandado? La mayor parte de la gente que trabaja va a hacer su mandado después de salir del trabajo o en el fin de semana. Así no se harían los tumultos y la gente podría comprar con mayores opciones y mejores precios.

En este asunto, me parece que el decreto dice que los sábados y domingos no abran al público, pero no dice que no pueden ir a trabajar. Para seguir con los supermercados, los clientes les dejan muchos anaqueles vacíos, que hay que rellenar, pero no los dejaron trabajar a puerta cerrada, cuando podían haber utilizado ese tiempo en poner en orden su tienda y estar listos para el lunes que abren de nuevo la venta. Tampoco los dejaron recibir perecederos, que a la mejor se echan a perder.

Los hoteles son indispensables para los viajeros y turistas que llegan a nuestro estado. Sólo se les permite un 15% de ocupación, ¿se imaginan un hotel de 100 habitaciones con sólo 15 habitaciones ocupadas? No les alcanza ni para pagar la luz. Aquí en el vecino estado de Texas permiten a los hoteles hasta un 50% de ocupación. Si van a estar varios días, no le van a hacer su habitación hasta el cuarto día, y eso siempre y cuando usted lo pida, para que nadie más entre a su habitación. Como está la disposición actualmente en Chihuahua, a donde va a llevar es a más pérdidas, de las que ya tienen, los hoteleros.

Los restaurantes cerrados, cuando se les podía permitir, siempre y cuando sus mesas estén a 1.5 o 2 metros de distancia de una a la otra. Los fines de semana no pueden vender ni para llevar, cuando puede uno ordenar desde su carro y no bajarse para nada.

Estoy de acuerdo que hay giros que se prestan para el contagio de este virus, desgraciadamente, esos tendrán que esperar a que baje la incidencia de este mal.

Las autoridades deben escuchar a los sectores productivos, que cada vez están más dañados, algunos que ya no abrirán porque están quebrados, otros a punto de quebrar y después tendremos otros males por la falta de empleo y el gobierno no tendrá recursos (ni la disposición a nivel federal, eso ya está más que visto) porque la actividad económica ha caído mucho y eso implica menos recaudación de impuestos.

Esperemos tener nuevas medidas que ayuden a bajar los contagios, pero que económicamente no perjudiquen tanto.