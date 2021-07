Realidad socioeconómica de Cuba

Cuba de nueva cuenta se gana espacios en los principales medios en el mundo con las protestas de exigencia de libertad del pueblo cubano. La ultima vez que el pueblo de Cuba se expreso en las calles fue en 1994. Según expertos las causas que catalizaron las protestas fueron: la mala atención a la crisis de salud ocasionada por el Coronavirus; la escases de alimentos y otros artículos de primera necesidad; y el acceso a Internet.

En general la inmensa mayoría pensamos que la situación socioeconómica de Cuba es muy deplorable, pero poco sabemos de qué tan diferente está de nuestro país.

Iniciando con un indicador clásico, el PIB per cápita en México en el 2019 fue de 9,946.03 dólares y el de Cuba 9,099.67, una diferencia de 8.5%. Por lo que se observa, las economías están en situaciones similares.

Otro dato interesante es el grado de pobreza de ambos países. Mientras que, en México, de acuerdo con CONEVAL, el 41.9% de la población se encuentra en nivel de pobreza. En Cuba es difícil saber cual se nivel de pobreza, pero según cálculos externos esta cifra podría estar entre 40 y 55.4%. Los ingresos de los cubanos, es decir lo que se llevan a su casa, son definitivamente menores que en México por lo que se puede concluir que el PIB se acumula principalmente en el Estado en donde unos cuantos pueden gozar de los beneficios.

En contraparte, el Estado Cubano gasta más del dinero público que en México en beneficios directos. Cuba gasta 42% per cápita más que México en educación y un 225% en salud. Por otro lado, su gasto en Defensa es muy superior al de México con un 367% más per cápita. Los alimentos básicos se pueden encontrar, mientras no se escaseen, a precios bajos. La vivienda es otra historia. Se estima que el 39% de las viviendas están en un estado regular o deficiente. En México esta cifra se encuentra en un 17%. Las actividades económicas en Cuba son primordialmente primarias y turismo, a diferencia de México que tiene una economía más desarrollada.

Cuba esta lleno de contrastes. Por un lado, tiene un alto nivel en el índice de Desarrollo Humano de la ONU en donde se encuentra en el lugar 70, por encima del lugar 76 de México. Su esperanza de vida es de 78.73 años (2018) mientras que en México es de 74.99 (2018). En contraste, su nivel de suicidios es abrumador, llegando a una tasa de 14.13 suicidios por cada 100 mil habitantes comparadas con 5.20 de México.

Es evidente que el Estado Cubano ha mantenido a su población en calma dotándolos de alimento, cultura, educación y sobre todo salud. El aislamiento con el que controlaba las aspiraciones de su población se ha ido agotando por la entrada de Internet a la isla. Difícil saber si los cubanos podrían ser más felices en otra nación, pero lo que si es seguro es que por lo menos así lo han percibido en fechas recientes. Lo que es una realidad absoluta es el precio tan alto que se paga en Cuba al tener restringida la libertad de sus pobladores.

Lo que tenemos que reflexionar es lo poco que hemos aprovechado en México las oportunidades geográficas, de desarrollo industrial y de oportunidades comerciales. Nosotros no tenemos embargos comerciales con nuestro país vecino e inclusive somos su socio más importante. Es inadmisible que no tengamos un nivel muy superior a Cuba en términos del PIB y de niveles de pobreza.

Un ultimo punto para reflexionar: De acuerdo con el índice de No corrupción 2020 publicado por datosmacro.com en Cuba se percibe menos corrupción que en México. Cuba se encuentra en el lugar 63 mientras que México esta en el lugar 124. ¿Percepción o realidad ?